الان تنزيل pdf نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول موقع ناجح بالاسم malazemna

تم الإعلان عن أن نتائج الصف الثالث المتوسط للعام الدراسي 2022/2023 في العراق ستكون متاحة على موقع نتائجنا الوزاري في الساعات القليلة القادمة وسيتمكن الطلاب من تنزيل ملف النتائج الخاص بهم من خلال هذا الموقع، وستتاح هذه الخدمة لجميع المحافظات في العراق ووفقا لمصادر من داخل وزارة التربية العراقية، ستكون النتيجة متاحة خلال هذا الأسبوع، ولم يتم تحديد موعد معين لظهور النتيجة بشكل رسمي.

استخراج نتائج الثالث المتوسط 2023

لاستخراج نتائج الثالث المتوسط 2023 في العراق، يجب على الطلاب اتباع الخطوات التالية:

1- الدخول إلى موقع نتائجنا الوزاري.

2- اختيار المحافظة التي يدرس بها الطالب.

3- إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب.

4- الضغط على زر “استعلام” للحصول على النتيجة.

يجب على الطلاب الانتظار حتى يتم الإعلان عن النتائج بشكل رسمي على الموقع الرسمي للوزارة، ويجب الحرص على إدخال البيانات الصحيحة للحصول على النتيجة الصحيحة.