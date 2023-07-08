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هنــا اعلان رسمي .. موعد نتائج البكالوريا 2023 بالاسم ورقم التسجيل her
موعد نتائج البكالوريا 2023 في الجزائر يستعد طلاب وطالبات البكالوريا للإعلان عن النتائج خلال الساعات القليلة القادمة سيتم الإعلان عن النتائج عبر موقع وزارة التربية الوطنية بعد الانتهاء من عملية تصحيح الأوراق، ويتوقع أن يتم الإعلان عنها قريبا ويجب على الطلاب الحذر من الأخبار الزائفة وتجنب تداولها، والحصول على النتيجة من المصادر الرسمية الموثوقة، بما في ذلك موقع وزارة التربية الوطنية ويجب الحرص على إدخال رقم التسجيل الصحيح للحصول على النتيجة الصحيحة، وتتوفر عادة خدمة الاستعلام عن النتيجة عبر موقع الوزارة وربما تتوفر أيضا عبر تطبيقات الهواتف المحمولة المخصصة لهذا الغرض.