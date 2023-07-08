بعد أن أصدرت وزارة التربية العراقية بيانا تؤكد موعد نتائج الثالث متوسط للدور الأول للعام الدراسي 2022/ 2023 بعد عيد الأضحى، ما زال موقعنا يتابع مع جميع الطلاب والطالبات موعد ظهور نتائجهم في جميع المحافظات العراقية، والمتوقع أن تكون خلال الأسبوع المقبل، ويمكن لجميع الطلاب الحصول على النتيجة من موقع وزارة التربية العراقية الرسمي.

موعد نتائج الثالث 2023

بعد أن أنهى الطلاب في العراق الامتحانات التي كان آخرها امتحان اللغة الفرنسية والتركمانية ثم امتحان الرياضيات، في 22 يونيو 2023 في جميع المحافظات ، بدأت عملية تصحيح الامتحانات تحت إشراف الوحدات التعليمية في العراق، ولم تتلق وزارة التربية العراقية أي شكوى بشأن صعوبة الامتحانات، واعلنت الوزارة في بيان سابق لها عن موعد إعلان نتائج الثالث متوسط الدور الأول في العراق 2023، والذي أكدت خلاله أن إعلان النتائج سيمون بعد عيد الأضحى، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عنها خلال الأسبوع القادم.

رابط نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الأول pdf

يتابع العديد من الطلاب والطالبات وأولياء الأمور في دولة العراق نتائج الدور الأول من المرحلة المتوسطة الثالثة للعام الدراسي الحالي 2023، ومنذ نهاية عيد الأضحى، بدأ القلق من إعلان النتائج يهيمن على قلوب الكثير من الطلاب وأولياء الأمور، وعليه يمكنك الاستعلام عن نتائج المتوسط الثالث الدور الأول من خلال موقع النتائج الخاص بوزارة التربية العراقية باتباع الخطوات التالية:

اذهب إلى موقع وزارة التربية العراقية.

بإمكانك أيضاً الحصول على النتيجة عبر موقع نتائجنا المخصص للاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط في العراق.

حدد رمز الاستعلام عن نتائج الثالثة متوسط في العراق الدور الأول.

أدخل رقم امتحان الطالب مباشرة.

اضغط على الأيقونة وستظهر أمامك النتيجة على الفور.

رابط نتائج المرحلة المتوسطة الثالثة للعراق 2023

أطلقت وزارة التربية والتعليم العراقية رسميًا موقعًا إلكترونيًا للتحقق من جميع نتائج الثانوية العامة، وذلك لتسهيل وصول جميع الطلاب وأولياء الأمور من الفصول الدراسية المختلفة إلى نتائج الصف الثالث متوسط العراق، والقضاء على مشاكل الازدحام وحماية جميع الطلاب من مخاطر الإصابة بفيروس كورونا أو أي وباء آخر.