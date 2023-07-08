moed.gov.sy/site | نتائج البكالوريا في سوريا برقم الاكتتاب “من هنــا” 2023

نتائج البكالوريا في سوريا برقم الاكتتاب يمكن الاستعلام عنها من خلال الموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم السورية كما توجد بعض المعلومات التي تخص امتحانات ونتائج البكالوريا في سوريا الدورة الأولى.

نتائج البكالوريا في سوريا برقم الاكتتاب

يمكن الاستعلام عن نتائج البكالوريا في سوريا برقم الاكتتاب وذلك من خلال اتباع الخطوات الآتية

لمعرفة نتائج البكالوريا في سوريا يجب أولاً أن نقوم بتسجيل الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم السورية وذلك من خلال زيارة الرابط التالي http://moed.gov.sy/site/

سوف تظهر بعد ذلك العديد من الخيارات نقوم من خلالها باختيار كلمة النتائج الإمتحانية التي توجد في القائمة الرئيسية.

بعد ذلك نختار نتائج البكالوريا الدورة الأولى لهذا العام.

بعد ذلك قم بتحديد الشعبة التابع لها الطالب وبعدها قم بإدخال اسم المحافظة التابع لها أيضًا ورقم الجلوس وذلك في الأماكن المخصصة لهم وبشكل دقيق.

عند الانتهاء من إدخال كافة البيانات المطلوبة نقوم في النهاية بالضغط على كلمة بحث حتى تظهر لك النتيجة.

معلومات حول نتائج البكالوريا سوريا الدورة الأولى

توجد بعض المعلومات التي تخص امتحانات ونتائج البكالوريا في سوريا الدورة الأولى لهذا العام وهذه المعلومات هي