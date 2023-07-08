مـ،لازمنا||نتائجنا نتائج الثالث متوسط نينوي،البصرة،صلاح،الدين

نتائج الثالث متوسط نينوي 2023 كان من أكثر المصطلحات التي بحث عنها الطلاب في العراق والتي تزامنت مع استمرار عملية تصحيح أوراق امتحان الصف الثالث المتوسط في العراق حيث أنهى الطلاب أداء الامتحانات بدأت اللجان المسؤولة عن تصحيح أوراق الامتحان العمل في الماضي للانتهاء من تصحيح جميع المواد لأنه من المتوقع أن يتم الإعلان عن نتائج طلاب المتوسط الثالث في العراق في القريب العاجل.

نتائج الثالث متوسط نينوي

مع بدء تصحيح دفاتر الامتحانات في اليوم الأول من الامتحانات في جميع المحافظات، لا تزال عملية تصحيح معدل الصف الثالث مستمرة ولم تحدد وزارة التربية موعدا رسميا لإعلان نتائج الثالث متوسط في العراق، لكن الوزارة أشارت إلى أن الإعلان سيحدث مباشرة بعد الانتهاء من عملية تصحيح ومن المنتظر الإعلان عن النتائج بعد عيد الأضحى المبارك، وسيتم توزيعها مركزيًا في جميع المحافظات العراقية من خلال موقع نتائجنا.

رابط نتائج الدور الأول الثالثة لجميع المحافظات في العراق عام 2023

من خلال مواقع نتائجنا و يمكنكم معرفة نتائج الثالث المتوسط في العراق لعام 2023 من خلال اتخاذ الإجراءات التالية:

الذهاب الي موقع وزارة التربية والتعليم العراقية .

تحديد واختيار صفحة النتائج على الموقع.

اختيار العام الدراسي والفصل الدراسي واسم المحافظة التي أجريت فيها الاختبارات.

إدخال رقم جلوس الطالب .

ثم انقر فوق زر البحث.

سيتم عرض نتائج آخر فصل دراسي للطالب.

كشوفات نتائج الثالث متوسط العراق 2023

من المتوقع أن تصدر وزارة التربية والتعليم العراقية نتائج الصف الثالث المتوسط لعام 2023 على الموقع الرسمي للوزارة وبمجرد أن يتم ذلك، يمكن للطلاب وأولياء الأمور معرفة المزيد باتباع التعليمات التالية: