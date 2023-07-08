بالرقم الإختباري نتائج الثالث متوسط العراق 2023 نتائجنا ، التربية العراقية، النجاح

نتائج الثالث متوسط العراق 2023 نتائجنا تعتبر نتائج الثالث متوسط العراق ومنذ بضعة أيام من أكثر ما يهتم بمعرفته الكثير من الطلبة ممن درسوا بهذا الصف الدراسي وتم اختبارهم في كافة المواد الدراسية، حيث أن جميع الطلاب ممن أدوا الاختبارات يترقبون وبقلق وترقب شديد موعد ظهور نتائجهم، خاصةً وبعد أن أعلنت وزارة التربية والتعليم في العراق أن الإعلان عنها قد بات وشيكًا خلال تلك الأيام المقبلة، وعبر هذا التقرير نتعرف بالتفصيل على أبرز ما تم الإعلان عنه من تصريحات تتعلق بالنتائج، وموعد ظهورها، وكيف يمكن لكل الطلبة والطالبات أن يتعرفوا على نتائجهم أن لاين عبر الإنترنت.

نتائج الثالث متوسط العراق 2023 نتائجنا

نتائج الثالث متوسط العراق 2023 نتائجنا تعد النتائج الخاصة بتلك المرحلة وذلك الصف الدراسي من بين أبرز ما يحرص على متابعة أنبائها الكثير من أولياء أمور الطلاب بالأخص عقب إعلان وزارة التربية العراقية أن الامتحانات قد تم الانتهاء من كافة أعمال الكنترول المتعلقة به في العديد من المحافظات في العراق ومن بينها بغداد والرصافة والقادسية ونينوي، والكرك، والسليمانية، ومحافظة الكرخ الأولى، وكربلاء وميسان، وذي القار والنجف، ومنطقة المثنى.

تعتبر النتائج كما أشار وكيل مديرية التربية والتعليم في الرصافة الثالثة تعتبر مرضيةً إلى حد كبير حيث تم الإعلان عن كون نسبة النجاح في كافة المواد الدراسية بعد الانتهاء من أعمال تصحيح الأوراق في المستوى الجيد والمرضي، وهو ما طمأن الكثير من أولياء الأمور، ومن ناحية أخرى أعلنت جميع المديريات والإدارات استعدادها الكامل للإعلان عن النتائج فور الاعتماد الرسمي لكل سجلاتها من الجهات الرسمية في وزارة التربية والتعليم.

استخراج نتيجة الثالث متوسط العراق

نتائج الثالث متوسط العراق 2023 نتائجنا من الممكن أن يقوم الطالب بالتعرف على نتيجته بنفسه من خلال الإنترنت، وعبر الهاتف من السهل أن يتوجه إلى الموقع الإلكتروني الوزاري نتائجنا ويقوم بالاطلاع على النتيجة بعد التسجيل في الموقع، وتحديد المرحلة الدراسية والترم، والعام الدراسي، واسم المديرية التعليمية، ومن ثم التوجه لصفحة البيانات لكتابتها واستخراج النتيجة على الفور حيث يمكن للطالب تحميل الملف الخاص بنتيجته بي دي إف.

يمكن للطالب تنزيل وطباعة النتيجة حتى يتوفر له المستند الرسمي الذي يثبت أنه قد اجتاز تلك المرحلة التعليمية بنجاح، والتقديم للمرحلة التعليمية المقبلة.