PDF كشوف استعلام أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية العراق 2023 الوجبة الرابعة منصة مظلتي وزارة العمل

هنا أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية pdf الوجبة الرابعة 2023 بغداد، نينوى، السليمانية جميع المحافظات، رابط أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية العراق 2023 الوجبة الرابعة لقد تم الإعلان من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية عن قائمة أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2023 الوجبة الرابعة، حيث ينتظر الآن أكثر من 200 ألف مواطن عراقي موعد صرف الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة. يمكن للأفراد الاستعلام عن القائمة إلكترونيًا عبر منصة مظلتي للرعاية الاجتماعية في العراق. الحكومة العراقية منوطة بصرف رعاية اجتماعية شهرية للأسر المحتاجة، بما في ذلك المرضى والمسنين وذوي الإعاقة والأمراض المزمنة. وبالإضافة إلى ذلك، يتم توفير دعم مالي وطبي واجتماعي للعاطلين عن العمل وتوفير فرص عمل للشباب.

منصة مظلتي للرعاية الاجتماعية في العراق

من خلال منصة مظلتي للرعاية الاجتماعية في العراق، يمكن الحصول على قائمة أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية العراق 2023 الوجبة الربعة.

بإمكانك الاستعانة بمحرك البحث للعثور على رابط الموقع الخاص بمنصة مظلتي للرعاية الاجتماعية.

اختيار خدمة الخدمات الإلكترونية

يتوجّب فرض الضغط على أسماء الفئات المستفيدة من الرعاية الاجتماعية في العراق 2023.

تسجيل المحافظة التابع لها في العراق.

يجب تسجيل جميع البيانات المطلوبة مثل رقم الهوية وكود التحقق الخاص بك.

من ثم، انقر على استعلام للاطلاع على أسماء الأشخاص المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023.

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية pdf الوجبة 4

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية عن الشروط المطلوبة لاستحقاق الرعاية الاجتماعية 2023، وتتضمن هذه الشروط:

يجب أن يكون المتقدم من جنسية عراقية وأن يكون مقيما دائما في العراق.

أحد الشروط الأخرى هو أن يكون العمر للذكور من المتقدمين أقل من 60 عامًا.

إن الإناث الراغبات في الحصول على الرعاية الاجتماعية يجب أن لا يكن عمرهن أقل من 55 سنة.

من الضروري أيضًا أن يتألف عدد أفراد الأسرة المتقدمة للرعاية الاجتماعية من 4 أفراد على الأقل. وتلك هي الشروط التي يجب توافرها للحصول على الرعاية الاجتماعية المقدمة في الوجبة التاسعة لعام 2023.

رابط أسماء المشمولين الرعاية الاجتماعية 2023

يمكن لأي فرد الاستفسار عن أسماء المستفيدين من رواتب الرعاية الاجتماعية 2023 الوجبة الرابعة، من خلال اتباع الخطوات التالية التالية.

قم بالولوج إلى الموقع الإلكتروني لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية على الرابط molsa.gov.iq.

ثم نضغط على تقديم منصة مظلتي الوجبة التاسعة العراق..

نختار الرعاية الاجتماعية.

ثم نحدد أسماء الأشخاص المشمولين بالرعاية الاجتماعية.

يتم اضافة المعلومات المطلوبة بشكل صحيح.

انقر على طلب الاستعلام حول أسماء الأشخاص المدرجين حديثًا.

سوف تظهر لك جميع أسماء الأفراد المستفيدين وأسماء الفئات الاجتماعية الخاصة بالوجبة السابعة.

موعد صرف الرعاية الاجتماعية بالعراق

لقد تم الإعلان عن رابط أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية العراق 2023 الوجبة الرابعة على منصة الحماية الاجتماعية. فعدد المستحقين حوالي 163 ألف شخص. حالياً، لقد قامت الوزارة بفحص ومراجعة بيانات الأسر المستفيدة من الرعاية الاجتماعية لضمان توفير الدعم المطلوب فقط للأسر المؤهلة خلال الفترة المقبلة.