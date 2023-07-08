كشف pdf: أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية العراق 2023 عبر منصة مظلتي ووزارة الشؤون الاجتماعية الدفعة الاخيرة

سيتم الإعلان عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية العراق 2023 عبر منصة مظلتي ووزارة الشؤون الاجتماعية الدفعة الاخيرة. تقدم الآلاف من المواطنين للحصول على هذه الرعاية بسبب الفقر الذي يعانون منه والركود الاقتصادي الذي تمر به الدولة. وقد تلقت وزارة الشؤون الاجتماعية حوالي 300 ألف طلب للحصول على الوجبة الاجتماعية الأخيرة.

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يعتبر هذا الإعلان جزءًا من مبادرة حكومة العراق لمساعدة الأسر المحتاجة في البلاد، بخاصة في ظل الأزمة الاقتصادية التي تؤثر على العالم بأسره. أعلنت الوزارة عن الشروط التي يجب تحقيقها للحصول على هذه الدعم، وسوف نشرح هذه الشروط في الفقرة التالية. بين الشروط المطلوبة للحصول على الرعاية الاجتماعية في العراق، يجب على المتقدمين أن يكونوا من الأسر المحتاجة وأن يكون لديهم دخل شهري ضئيل. وأيضًا يجب عليهم أن يكونوا من العائلات التي لا تمتلك معيلًا رسميًا، أو من الأسر التي تُعاني من إعاقة جسدية أو عقلية لدى أحد أفرادها. وتتم محددة هذه الشروط بناءً على دراسة معينة يجريها الوزارة.

رابط اسماء الرعاية الاجتماعية spa.gov.iq 2023

تم إصدار الوزارة الرابط الرسمي لمنصة “مظلتي” .”وزارة الشؤون الاجتماعية“، بهدف تسهيل عملية للمتقدمين لمعرفة ما إذا تم قبولهم أم لا، من خلال رقمهم القومي والمعلومات الشخصية الخاصة بهم فقط. يتم الإعلان عن الأسماء دفعة بدفعة من خلال هذا الموقع، لتدقيق الطلبات التي تم استلامها للحصول على الرعاية الاجتماعية، وأيضًا لتفادي الضغط على الموقع وحدوث بعض الأعطال المزعجة للأشخاص. في الأشهر السابقة، تم الإعلان عن دفتين من أسماء المشمولين في وجبة التسعة، وخلال الأيام القادمة سيتم الإعلان عن الدفعة الثالثة والأخيرة.

يمكن للمواطنين أن يحصلوا على قوائم تضم المستحقين للرعاية الاجتماعية في العراق للوجبة التاسعة والتي ستكون الأخيرة. قد أصدرت الحكومة العراقية العديد من الوجبات في الفترة الماضية، وينتظر المواطنون كشف الوجبة الجديدة التي ستتاح عبر منصة مظلتي الإلكترونية. تلقت الوزارة عشرات الآلاف من طلبات الحصول على الرعاية الاجتماعية في العراق 2023. لمعرفة أسماء المقبولين، يجب اتباع الخطوات التالية.

قم بالدخول إلى منصة مظلتي الإلكتروني.

قم بتحميل كشوفات المشمولين.

شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية في العراق 2023

سنتعرف من خلال مقالنا على متطلبات التقدم للحصول على الدعم الاجتماعي العراقي 2023، التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية العراقية.