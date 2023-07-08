5″ أيام” رابط .. الاستعلام عن حساب المواطن برقم الهوية 1444 بالخطوات

أمر الملك سلمان بن عبد العزيز، خادم الحرمين الشريفين، بمواصلة تقديم الدعم الإضافي لمستفيدي “حساب المواطن” لمدة ثلاثة أشهر إضافية حتى شهر مارس المقبل، وكذلك فتح التسجيل في البرنامج، بناءً على الطلب الذي تقدم به الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، رئيس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

وهذا يأتي في إطار استمرار التوجيه الملكي الذي صدر في يوليو الماضي، حيث تم تخصيص مبلغ 20 مليار ريال، بما في ذلك 8 مليارات ريال كدعم مالي إضافي للمستفيدين من برنامج حساب المواطن حتى نهاية العام المالي 2022م، واعتماد قواعد إعادة فتح التسجيل في برنامج حساب المواطن وفقًا للضوابط المعلنة مسبقًا.

استجابت القيادة السعودية بموافقتها على استمرار توفير الدعم الإضافي للمسجلين في حساب المواطن، ضمن سعي الدولة لتولي اهتمام بالأسر الأكثر احتياجًا للدعم، وذلك لمساعدتها في التصدي لتداعيات ارتفاع الأسعار العالمية.

تهدف استمرار التسجيل في برنامج حساب المواطن إلى زيادة عدد الأشخاص المستحقين للدعم المخصص لهم بناءً على شروط الأهلية والاستحقاق.

قيمة مبلغ حساب المواطن لكل فرد بالزيادة الملكية

أعلن الديوان الملكي عن إعطاء مستفيدي حساب المواطن دعمًا إضافيًا بقيمة 8 مليار ريال سعودي، وسيتم صرف هذا الدعم الزائد لمدة 4 أشهر اعتبارًا من شهر يوليو 2023م. ومن المقرر أن يتم صرف الدعم لحساب المواطن في الدفعة الجديدة لشهر أبريل 2023 بالاستفادة من الزيادة الملكية. كما هو معلوم، فإن مبلغ حساب المواطن هو كالتالي:

دعم رب الأسرة 720 ريال سعودي. قيمة دعم التابع لرب الأسرة الذي يبلغ 18 عام فأكثر 360 ريال سعودي. دعم التابع لرب الأسرة الأقل من 18 عام هو 215 ريال سعودي.

الاستعلام عن الدفعات المالية لحساب المواطن

لمعرفة القيمة المالية المستحقة لبرنامج حساب المواطن، يمكنك الاستعلام عن الدفعات المالية عبر اتباع الخطوات التالية:

ابدأ بالدخول إلى بوابة حساب المواطن في البداية.

بعد ذلك، يجب أن تدخل اسم المستخدم وكلمة المرور لتسجيل الدخول.

ثم انقر على تسجيل.

قم بالنقر على رمز الدفعات المالية في القائمة الرئيسية.

سيتم توجيهك إلى الصفحة التي تحتوي على البيانات المتعلقة بالدفعات المالية.

استحقاق حساب المواطن

كل مواطن سعودي الذي يستوفي شروط الأهلية والاستحقاق يستحق دعم حساب المواطن. وقد تم التوضيح من قبل البرنامج بين الشروط الأهلية التي تتضمن الجنسية السعودية أو الفئات المستثناة والإقامة الدائمة داخل المملكة ودقة المعلومات والمستندات الرسمية. بينما يشير الاستحقاق إلى إجمالي دخل العائلة الشهري بالإضافة إلى دخل المستفيدين وعدد أفراد العائلة وأعمارهم التي تتجاوز 18 عامًا وأقل من ذلك. ويؤكد استخدام حاسبة حساب المواطن لحساب الاستحقاق.

اكمل البرنامج مشيراً إلى أنه بإمكانك استخراج معلومات حول استحقاق حساب المواطن على النحو التالي: