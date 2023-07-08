الان..رابط استعلام فاتورة تليفون يوليو..وطريقة شحن الرصيد في نظام دفع فواتير التليفون المسبق

تُصدر الشركة المصرية للاتصالات وي WE خلال أيام فاتورة التليفون الأرضي شهر يوليو 2023تقوم الشركة، وفقًا للنظام الربع السنوي السابق، بتحويل حوالي 2 مليون مشترك إلى.نظام الدفع المسبق لفاتورة التليفون.

ونستعرض فيما يلي تفاصيل موعد ورابط الاستعلامبالنسبة للفاتورة الخاصة بالهاتف الأرضي، وأيضاً بالنسبة لحزم الهاتف الأرضي المسبقة الدفع.

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو 2023

بإمكانك الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي من خلال موقع الشركة المصرية للاتصالات فور صدورها رسميًا، من خلال الوصل التالي.رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي. يمكن استفسار عن فاتورة التليفون الأرضي من خلال الاتصال برقم التليفون الأرضي 19777 فور صدورها ومعرفة قيمتها.

موعد دفع فاتورة التليفون الأرضي 2023

يتاح لك السداد الفاتورة الخاصة بالهاتف الأرضي لشهر يوليو 2023 دون الحاجة إلى أي إجراءات ابتداءً من يوم 15 يوليو 2023، وهو تاريخ إصدار الفاتورة وتوفرها للاستعلام والدفع على موقع الشركة الإلكتروني وفقًا للنظام السابق.

ابتداءً من يوم 15 أغسطس 2023 ، ستقوم المصرية للاتصالات بنقل المشتركين الذين لم يسددوا فواتيرهم إلى نظام الاستقبال فقط.

تقوم شركة WE بمنع العملاء الذين لم يسددوا فاتورة التليفون لشهر يوليو أيضًا من الاستفادة من الخدمة في 15 سبتمبر 2023.

نظام الدفع المسبق لفواتير التليفون الأرضي

يمكن لعملاء نظام شحن الرصيد المسبق للخط الأرضي أن يقوموا بشحن الرصيد مسبقًا ومتابعة استهلاكهم، والاستعلام عن الرصيد، وتلقي تنبيهات حول انتهاء الرصيد، وتوضيح أي إجراءات يتم اتخاذها على الخط الأرضي عن طريق إرسال رسائل نصية قصيرة إلى رقم هاتف العميل. وفي حال نفاد الرصيد، لن يتمكن العميل من إجراء أي مكالمات حتى يتم شحن حسابه بالرصيد.

طريقة شحن الرصيد في نظام دفع فواتير التليفون المسبق

بإمكانك إضافة رصيد إلى حسابك في أي وقت عبر:

يمكن استخدام تطبيق My WE على www.te.eg/App مع استخدام بطاقة بنكية.

يمكن استخدام الموقع الإلكتروني https://my.te.eg لإجراء المعاملات باستخدام بطاقة بنكية.

جميع فروع WE

واحدة من وسائل الدفع الإلكترونية الفورية هي مصاري سداد بي، التي توفر خدماتي وغيرها.

تتم خصم ضريبة القيمة المضافة بنسبة 14٪ من مبلغ الشحن.

ماذا يحدث في حالة عدم تجديد باقة التليفون الأرضي؟

إذا لم يتم تجديد الباقة وإذا كان المبلغ المتاح غير كافٍ لتغطية تكلفة الباقة الرئيسية في تاريخ التجديد، ستحدث الأمور التالية: