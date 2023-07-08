عاجل..تنسيق الدبلومات الفنية 2023 للقبول في الكليات والمعاهد لطلاب 3 و5 سنوات بعد إعلان نتائج الدبلومات الفنية لعام 2023 بنسبة نجاح عامة تبلغ 64.47%، يتطلع الطلاب وأولياء الأمور إلى الحصول على تنسيق دبلومات الفنية لعام 2023/2024 للقبول في الجامعات.

تمكن الطلاب من الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية 2023 من خلال رقم الجلوس عبر بوابة التعليم الفني. ستتاح النتيجة يوم الخميس الموافق 6 يوليو الجاري في المدارس لجميع الطلاب. الخطوة التالية ستكون الإعلان عن تنسيق الدبلومات الفنية للعام 2023 للقبول في الجامعات، ولكن ستتم بعد انتهاء ماراثون امتحانات الثانوية العامة.

نسعى من خلال موقعنا تزويد طلابنا بأحدث أخبار التعليم، ولذلك سنقدم لكم فيما يلي تفاصيل قواعد تنسيق الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2023/2024، والتي تمت الموافقة عليها من قبل المجلس الأعلى للجامعات.

موعد تنسيق الدبلومات الفنية 2023

سيتم الإعلان عن موعد تنسيق الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2023 بعد الإعلان عن تنسيق الكليات لطلاب الثانوية العامة. ومن المتوقع أن يستغرق ذلك وقتًا كافيًا، حيث تستمر امتحانات الثانوية العامة 2023 حتى الآن والتي ستنتهي يوم الخميس الموافق 13 يوليو الجاري. بعد ذلك، ستعلن نتيجة الدور الأول وسيتم الإعلان عن جدول الدور الثاني. لذا، هناك وقت كافٍ لطلاب الدبلومات الفنية الناجحين للاستعداد والاختيار.

قواعد تنسيق الدبلومات الفنية 2023

تم إعلان الموافقة من قبل المجلس الأعلى للجامعات فيما يتعلق بقواعد تنسيق الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2023/2024. تهدف هذه القواعد إلى تنظيم عملية القبول في الجامعات الحكومية والمعاهد للطلاب الذين حصلوا على شهادات ثانوية فنية هذا العام، وذلك للالتحاق بالجامعات في العام الدراسي 2023 وفقًا للقواعد التي تم اتباعها في العام السابق.

أكد المجلس على إلغاء اختبارات القدرات للطلاب الذين يحملون شهادة الثانوية العامة وما يعادلها، سواء كانت داخلية أو خارجية، والشهادات الثانوية الفنية في كليات الإعلام والتمريض والمعاهد الفنية للتمريض والمعاهد الصحية الفنية والجامعات التكنولوجية وكليات التكنولوجيا والتعليم. كما تقرر إلغاء الاختبارات “المعرفية” واستمرار نظام الاختبارات “المهارية” لباقي الكليات التي تتطلب نجاحًا في اختبارات قدرات الفنون أو اللياقة بعد انتهاء امتحانات الثانوية وقبل بدء عمليات التنسيق، وذلك وفقًا للقواعد المعتمدة في هذا الصدد.

خطوات تسجيل رغبات تنسيق الدبلومات الفنية 2023

فيما يلي بعض الخطوات لتسجيل رغبات تنسيق الدبلومات الفنية 2023، وفقًا لإعلان المجلس الأعلى للجامعات بأن قواعد هذا العام مشابهة لقواعد العام الماضي.