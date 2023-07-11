هتفرحوا وتزقططوا .. أخبار سارة لـ موظفي المرتبات الأقل من 3000 جنيه في المؤسسات الخاصة

لقد تم صدور الكثير من التصريحات من قبل مساعد وزير المالية في مصر بشأن تعديل قانون الضريبة في مصر، والتي من أهمها أن يكون الوعاء الضريبي المتعلق بالتأمينات الاجتماعية معفي تماماً من دفع قيمة الضرائب، حيث تم رفع الحد الخاص بالإعفاء من معدل 24 ألف إلى ما يصل لـ 36 جنيه مصري، ولقد تم التأكيد على أن تطبيق ذلك القرار سيتم بشكل رسمي خلال شهر يوليو 2023.

الإعفاء الضريبي في مصر

لقد تم تعديل قانون الضرائب في صالح الأشخاص الذين يحصلون على رواتب أقل من 3000 رجنيه مصري شهرياً، حيث إن الأشخاص الذين يحصلون على رواتب لا تتجاوز الـ 2300 جنيه ين يقوموا بدفع أي ضرائب مع حصولهم على بعض الامتيازات والتي من أهمها التأمين على الصحة بنسبة تصل إلى 5%، حيث يمكن للمواطن أن يقوم بتقديم الفواتير الخاصة إلكترونياً.

رفع حد الإعفاء الضريبي

لقد أوضح ممثل وزارة المالية أن قانون تنمية الموارد قد منح نسبة إعفاءات ضريبية وصلت قيمتها إلى حوالي 11 مليار دولار امريكي، حيث قد تم تمويله من خلال فرض بعض الضرائب على بعض انواع السلع التي لا تعتبر سلع أساسية واليت تتمثل في (منتجات الأسماك – سمك السلمون – الجبن الأزرق – أسماك الأنشوجة) وغيرهم من السلع الأخرى.

تعديل قانون الضريبة

لقد تم تعديل قانون الضريبة في مصر بالأخص للأشخاص الذين لا تزيد قيمة رواتبهم الشهرية عن 3000 جنيه حيث تم رفع قيمة الإعفاء الضريبي من قيمة 24 ألف إلى حوالي 36 ألف، كما تم تأكيد أن جميع العاملين التي تقل رواتبهم عن 2300 لن يتحملوا نسبة دفع الضرائب من رواتبهم الشهرية، كما في المقابل سيتم رفع قيمة الضرائب للأشخاص الذين يتقاضون رواتب بقيمة مليون و200 ألف جنيه مصري.