الان تردد قناة المغربية الرياضية لمشاهدة النهائى الافريقى مصر والمغرب مساء اليوم السبت 8/7/2023

تنتظر الجماهير العربية عمومًا، والمصرية والمغربية على وجه الخصوص، بفارغ الصبر، مباراة النهائي بين منتخبي مصر والمغرب في بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا، المقرر إقامتها الليلة على ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله. وتأتي هذه المباراة بعد أيام قليلة من نهائي دوري أبطال أفريقيا، الذي جمع بين الأهلي المصري والوداد المغربي، وانتهى بفوز المارد الأحمر للمرة الـ11 في تاريخه. وبالتالي، يسعى منتخب المغرب للثأر من المنتخب المصري والفوز بلقب البطولة، الذي غاب عن خزائن الجامعة الملكية المغربية. ويأتي هذا اللقاء بعد آخر مباراة جمعت المنتخبين في بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا في عام 2011، والتي فاز بها منتخب مصر، وتحظى هذه المباراة بمتابعة كبيرة من الجماهير، وتتم نقلها عبر أكثر من قناة فضائية عربية.

مصر والمغرب في بطولة كأس الأمم الأفريقية

ستقام المباراة اليوم السبت في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت المملكة المغربية، الحادية عشر مساءً بتوقيت مصر والسعودية. وقد تأهل المنتخبان إلى دورة الألعاب الأولمبية بباريس في عام 2024، بالإضافة إلى منتخب مالي الذي حل في المركز الثالث في بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا، بعد فوزه على منتخب غينيا في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع. وتأهل أول ثلاثة منتخبات أفريقية مباشرة إلى دورة الألعاب الأولمبية، في حين يخوض صاحب المركز الرابع مباراتين مع الفريق الرابع في قارة آسيا لتحديد المنتخب المؤهل للأولمبياد.

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