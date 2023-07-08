يعتبر البحث عن نتائج الصف الثالث المتوسط دور أول من أهم الموضوعات التي يبحث عنها الطلاب والطالبات في مختلف مناطق العراق، حيث تحدد نتيجة هذا الامتحان المرحلة التالية للطلاب والطالبات، وبعد انتهاء الطلاب من أداء الامتحانات في 17 يونيو 2023، ينتظرون بفارغ الصبر الإعلان عن النتائج، حيث يشعرون بالتوتر والقلق حيال معرفة النتيجة في أسرع وقت ممكن، ونستعرض معكم خلال السطور التالية results الآن رابط استخراج نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول العراق عبر موقع وزارة التربية العراقية وموقع نتائجنا الوزاري.

استخراج نتائج الثالث متوسط 2023

تسعى وزارة التربية والتعليم في العراق جاهدة للكشف عن نتائج الثالث متوسط 2023 في العراق، في أسرع وقت ممكن، وتؤكد أن نسبة التصحيح الأولية للأوراق الامتحانية لجميع الطلاب والطالبات تصل إلى حوالي 70٪، وبلغت نسبة النجاح حاليًا حوالي 90٪، وما زالت عملية التصحيح جارية حتى الآن، وتم تشكيل فريق متخصص لتنفيذ هذه المهمة الحيوية، والذي تم توفيره من قبل وزارة التربية والتعليم بعد مراجعة جميع امتحانات الفصول الدراسية، تمهيدًا لإعلان نتائج الصف الثالث متوسط العراق الدور الأول عبر موقع نتائجنا والتربية العراقية خلال الساعات القادمة.

رابط استخراج نتائج الثالث متوسط العراق الدور الأول 2023

يمكن للطلاب والطالبات في العراق الاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط عبر الخطوات التالية:

1- الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم العراقية على الرابط التالي: http://www.moedu.gov.iq/.

2- البحث عن خانة النتائج والضغط عليها.

3- اختيار السنة الدراسية والفصل الدراسي واسم المحافظة التي تدرس بها.

4- إدخال رقم الامتحان والرقم القومي للطالب أو الطالبة.

5- الضغط على زر البحث.

6- سيتم عرض النتيجة على الشاشة ويمكن الاحتفاظ بها كنسخة إلكترونية أو طباعتها.

يجب الانتباه إلى أنه يجب الانتظار حتى يتم الإعلان عن النتائج الرسمية من وزارة التربية والتعليم العراقية والتأكد من صحة الرقم القومي ورقم الامتحان لتفادي أي أخطاء في النتيجة.