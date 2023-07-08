تنزيل تطبيق نتائج الامتحانات سوريا apk 2023 للاندرويد والايفون، بعدما أعلنت وزارة التعليم السورية عن التطبيق الجديد الذي يتيح للطلاب سهولة الاستعلام عن النتيجة بكل سهولة، حيث أنهى الطلاب امتحانات نهاية العام الدراسي وسط متابعة الوزارة التي أكدت انتهاء اعمال التصحيح والمراجعة في جميع المراحل الدراسية، وخلال الساعات الأخيرة بدأت عمليات البحث تتزايد عن خطوات تحميل تطبيق نتائج الامتحانات سوريا apk 2023 وهذا ما سوف نستعرضه لكم خلال السطور التالية ….

نتائج الامتحانات سوريا apk 2023

أنهى طلاب التاسع سوريا امتحانات نهاية العام الدراسي 2023 وسط تشديدات وزارة التعليم السورية، التي أعلنت عن متابعة أعمال التصحيح والمراجعة ورصد وجمع الدرجات حتى تتمكن من رفع النتائج على موقع الوزارة وعلى تطبيق نتائج الامتحانات سوريا apk 2023 لتكون متاحة أمام الطلاب دون الحاجة الى الذهاب إلى المدرسة خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة التي تشهدها البلاد خلال الفترة الأخيرة.

وكان مصدر مسؤول بوزارة التعليم السورية أكد أن تسب نجاح التاسع سوريا 2023 هذا العام تخطت الـ 89% وهذا مؤشر قوي على نجاح المنظومة التعليمية التي طبقتها الوزارة منذ بداية العام الدراسي،وأشار إلى أن تطبيق نتائج امتحانات سوريا 2023 متاح لطلاب المرحلة الإعدادية، والثانوية العامة بفروعها الادبي والعلمي والشرعي .

تنزيل تطبيق نتائج الامتحانات سوريا apk 2023 للاندرويد والايفون

وأكد خلال حوار له على قناة سوريا الفضائية أن الطلاب يمكنهم الاطلاع على نتائج التاسع سوريا 2023 من خلال تطبيق نتائج امتحانات الذي يمكنكم تحميله من خلال اتباع الخطوات الآتية: