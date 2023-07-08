“الآن .. Results” استعلام نتائج الثالث المتوسط 2023 دور اول عبر نتائجنا | نتائج ثالث متوسط عبر epedu.gov.iq

استعلام نتائج الثالث المتوسط 2023 دور اول عبر نتائجنا، حيث أن نتائج الثالث المتوسط العراق 2023 الدور الأول تعد من أكثر ما تصدرته مواقع البحث فحتى الآن لم يتم إعلان النتائج بشكل رسمي، وذلك لأنه لم تقوم الوزارة فعلًا باعتماد النتيجة، وما تم تداوله من أخبار عبر صفحات التواصل الاجتماعي من ظهور النتيجة ما هي إلا إشاعات مغرضة تهدف إلى إثارة البلبلة والتوتر بين المواطنين، ولكن من المتوقع رفع النتيجة على الموقع الرسمي للوزارة خلال الساعات المقبلة والتمكن من الحصول عليها عبر اتباع خطوات معينة نعرضها لكم خلال هذا التقرير.

استعلام نتائج الثالث المتوسط 2023 دور اول عبر نتائجنا

تعد نتائج الثالث المتوسط في العراق هي محط اهتمام لدى كثير من المواطنين وذلك لأن اجتياز هذا الصف بنجاح يترتب عليه إلحاق الطالب بأحد التخصصات الأكاديمية بناءً على ما حصل عليه من درجات ولهذا دعونا نذكر لكم خطوات الحصول على النتيجة من موقع الوزارة.

نتائج الثالث المتوسط 2023 دور اول عبر نتائجنا

الذهاب إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية ولكن تتمكن من تسجيل الدخول يجب عليك أولًا أن تعيد إدخال رمز التحقق المرئي بشكل سليم.

من الصفحة الرئيسة للموقع قم بالضغط على خيارات نتائج.

من حقل المحافظة حدد المحافظة التابع لها التلميذ.

من حقل الرقم الامتحاني ادخل رقم الامتحاني الخاص بالتلميذ.

بعد ذلك قم بالنقر على أيقونة استعلام للحصول على النتيجة.

بإتمام هذه الخطوات سوف تظهر نتائج البحث الدرجات الخاصة بالطالب بناءً على ما قد قمت بإدخاله من بيانات.

نتائج الثالث المتوسط 2023 في جميع المحافظات

أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية أنه تم الانتهاء بشكل كامل من أعمال التصحيح لكافة محافظات العراق والتي بلغ عددها 19 محافظة وقد أشارت التقارير على أن نتيجة هذا العام أفضل من العام السابق حيث تجاوزت نسبة النجاح 90 %، وهذا وإن كان يدل على شيء يدل على مدى الدقة التي تم تحريها أثناء التصحيح والمجهود الرائع للمصحح والقائمين بأعمال الامتحانات.