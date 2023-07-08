“Natiga” ظهور نتائج الثالث المتوسط في العراق 2023 الدور الأول بالرقم الامتحاني عبر epedu.gov.iq

تعد نتائج الثالث المتوسط العراق 2023 الدور الأول من أكثر ما يبحث عنه طلبة وطالبات العراق المقيدين في هذا الصف، حيث في الفترة الأخيرة قد ارتفعت معدلات البحث عن رابط الاستعلام عن النتيجة والذي أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم العراقية أنه سوف يتم رفع النتائج عليه مباشرة بعد اعتمادها رسميًا من قبل الوزارة وبعد ذلك سوف يتمكن كل طالب من الحصول على نتيجته عبر اتباع خطوات معينة نعرضها لكم خلال هذا التقرير.

نتائج الثالث المتوسط 2023 الدور الأول العراق

أعلن الدكتور إبراهيم نامس الجبوري وزير التربية العراقية في بيان له أنه من المتوقع أن يتم الإعلان عن نتائج الثالث المتوسط 2023 الدور الأول لجميع محافظات العراق خلال سويعات قليلة مقبلة، حيث تم الانتهاء من عمليات التصحيح ورصد الدرجات ومراجعتها بكل دقة ولم يبقى إلا اعتمادها فقط، ومن ثم رفعها بعد ذلك على موقع الوزارة الرسمي كافة المواقع الإلكترونية التي أقرتها الوزارة.

هذا وقد أعلن الوزير أن نتيجة هذا العام جيدة جيدًا وأنها أفضل من العام السابق حيث بلغت نسبة النجاح هذا العام أكثر من 90 % وهذا يدل على مدى المجهود الذي تم بذله هذا العام من قبل القائمين بأعمال الامتحانات والقائمين أعمال التصحيح.

وقد نوهت الوزارة بعد حصول الطالب على نتيجته ولم يكن راضي عن درجاته في بعض المواد من حقه أن يتقدم بطعن للمدرسة التابع له لكي تقوم الأخيرة بتوصيل هذا الطعن إلى الوزارة وإعادة النظر مرة أخرى في إجاباته.

استخراج نتائج الثالث المتوسط في العراق 2023

لم يفصلنا عن إعلان نتائج الصف الثالث إلا سويعات قليلة ولهذا سوف نعرض لكم الخطوات التي تمكنكم من استخراج النتيجة بكل سهولة ويسر وهذه الخطوات تتمثل فيما يلي: