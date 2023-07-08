تسريب امتحان الجيولوجيا للثانوية العامة 2023 …شاومينج بيغشش ثانوية عامة تليجرام

تسريب امتحان الجيولوجيا للثانوية العامة 2023، كالعادة في مثل التوقيت من كل عام تنتشر الأخبار منها الصحيح ومنها الزائف وخلال الساعات الأخيرة بدأت عمليات البحث تتزايد عن تسريب امتحانات الثانتوية العامة ، حيث ترددت الأنباء خلال الأيام الأخيرة عن ضبط طالبة وهي تقوم بتصوير اسئلة الامتحان داخل اللجنة، إلا أن وزارة التربية والتعليم تمكنت من رصد ورقة الاسئلة وبعد معاينتها تم التعرف على هوية الفتاة، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على حقيقة تسريب امتحان الجيولوجيا للثانوية العامة 2023 .

تسريب امتحان الجيولوجيا للثانوية العامة 2023

حيث تداول عدد من طلبة وطالبات الثالث الثانوي صورة لامتحان الجولوجيا والتي أكد البعض أنها مسربة من داخل الكنترول، ومن المقرر أن يؤدي طلاب الثانوية العامة امتحان الجولوجيا صباح يوم الأحد الموافق 9 يوليو 2023 ، وكانت وزارة التربية والتعليم قد أكدت على معاينة نموذج اسئلة مادة الجولوجيا المسرب وبعد الفحص والمعاينة تأكد أنه نموذج اسئلة لمادة الجولوجيا للعام الماضي وليس هذا العام.

وأشار الدكتور”رضا حجازي” الذي يشغل منصب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن الوزارة اهتمت بتأمين المخازن التي تحتوي على نماذج الاسئلة وذلك بالتعاون مع وزارة الداخلية، وشدد “حجازي” على طلاب الثانوية العامة عدم نشر وتداول نماذج مسربة لامتحانات الثانوية العامة 2023 لأن هذا سوف يعرضهم إلى الحرمان من الامتحانات وضياع مستقبلهم

شاومينج بيغشش ثانوية عامة

وأضاف “حجازي” خلال تصريح له على قناة dmc الفضائية مشيراً إلى أن الوزارة قامت برفع نماذج استرشادية لامتحانات الثانوية العامة 2023 حتى يتمكن الطلاب من مراجعة الدروس والمناهج المقررة عليهم، وذلك من خلال موقع وزارة التربية والتعليم على الإنترنت أو من خلال قناة مدرستنا على النايل سات.