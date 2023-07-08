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رابط استخراج نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الأول العراق عبر موقع نتائجنا بالرقم الامتحاني جميع المحافظات

Nada Aliمنذ 51 دقيقة
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نتائج الثالث المتوسط 2023 الدور الأول
نتائج الثالث المتوسط 2023 الدور الأول

نتائج الثالث المتوسط 2023 الدور الأول نقدمه إليكم، حيث تداول رواد التواصل الاجتماعي العديد من الأخبار التي تدور جميعها حول رابط استخراج نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الأول العراق الأمر الذي جعل الكثير من الطلبة والطالبات من جميع محافظات العراق يتساءلون متى موعد الإعلان عن النتيجة، وكيفية الاستعلام عنها وما هي مؤشرات النجاح لهذا العام كل هذا وأكثر سوف تتعرف على إجابته خلال هذا التقرير.

رابط استخراج نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الأول العراق

صرح الدكتور إبراهيم نامس الجبوري في بيان له أنه سوف يتم إتاحة نتائج الثالث المتوسط على الموقع الرسمي للوزارة وعلى جميع المواقع التي أقرتها الوزارة بحيث يتمكن كل طالب من الحصول على نتيجته بكل سهولة ويسر، هذا وقد صرح مصدر مسئول من قبل الوزارة أن موعد إطلاق النتيجة لم يتم الإعلان عنه حتى الآن ولكن من المتوقع أن يتم الإعلان عن نتائج الصف الثالث خلال الساعات المقبلة.

نتائج الصف الثالث المتوسط 2023 موقع نتائجنا

وذلك أنه تم الانتهاء من كافة أعمال التصحيح التي تتعلق بالتصحيح ورصد الدرجات والتدقيق لها ولم يتبق إلا اعتمادها فقط من قبل لوزارة، ثم يتم رفعها على المواقع الإلكترونية ليتمكن كل طالب من الحصول على نتيجته بكل سهولة ويسر من خلال إدخال مجموعة من البيانات واتباع خطوات معنية نعرضها لكم خلال الفقرة التالية.

الولاية العراقيةالحالةرابط النتيجة
نتائج الثالث متوسط 2023 نينوىفي الانتظارقريبا
نتائج الثالث متوسط 2023 ديالىفي الانتظارقريبا
نتائج الثالث متوسط 2023 الكرخ 1في الانتظارقريبا
نتائج الثالث متوسط 2023 الكرخ 2في الانتظارقريبا
نتائج الثالث متوسط 2023 الكرخ 3في الانتظارقريبا
نتائج الثالث متوسط 2023 الرصافة 1في الانتظارقريبا
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نتائج الثالث المتوسط البصرةفي الانتظارقريبا
نتائج الثالث متوسط كربلاءفي الانتظارقريبا
نتائج الثالث متوسط كركوكفي الانتظارقريبا
نتائج الثالث متوسط ميسانفي الانتظارقريباً
نتائج الثالث متوسط المثنىفي الانتظارقريبا

رابط استعلام نتائج الثالث المتوسط موقع وزارة التربية العراقية 

في إطار تزايد عمليات البحث حول الخطوات اللازمة التي يمكن من خلالها الحصول على نتائج الصف الثالث المتوسط سوف نعرض لكم هذه الخطوات بالتفصيل وهي:

  • الذهاب إلى موقع وزارة التربية والتعليم العراقية.
  • لكي يتم تسجيل دخولك على الموقع اعد إدخال رمز التحقق كما هو واضح بالصورة بشكل صحيح.
  • بعد مرورك على الموقع بنجاح من الصفحة الرئيسة اختر نتائج الثالث المتوسط.
  • سوف يقودك هذا الأمر إلى صفحة إدخال البيانات الخاصة بالطالب.
  • قم بإدخال كافة البيانات المطلوبة ومراجعتها جيدًا للتأكد من صحتها.
  • وفي النهاية أضغط على زر استعلام.

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Nada Aliمنذ 51 دقيقة
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