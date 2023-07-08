mohesr.gov.iq نتائج الثالث متوسط 2023 بالاسم “نينوي،ديالي،الكرخ 1،الكرخ 2” العراق

نتائج الثالث متوسط 2023 بالاسم، بعد انتهاء امتحانات نهاية العام الدراسي في العراق بدأت عمليات البحث تتزايد عن الرابط الالكتروني التي اعلنت عنه وزارة التعليم العراقية التي اكدت خلال الساعات الاولى من صباح اليوم انها قد انتهت من تصحيح اوراق الاجابة لامتحانات الثالث متوسط 2023، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على رابط وخطوات الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط 2023 بالاسم .

نتائج الثالث متوسط 2023 بالاسم

يهتم عدد كبير من الطلاب واولياء الامور الاطلاع على نتائج الثالث متوسط 2023 بالاسم التي اعلنت عنها وزارة التعليم العراقية انها تخطت نسب نجاح الـ 90% وهي تعد أعلى من الأعوام الماضية، واكدت الوزارة إلى أنها تتابع اعمال التصحيح والمراجعة في كافة الكنترولات وأنها اوشكت على الانتهاء من رفع نتائج الطلاب على موقع الوزارة حتى يتمكن الطلاب من الاستعلام عنها بكل سهولة ويسر دون الحاجة إلى الخروج من المنزل.

خطوات الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط العراق 2023

حيث أكد وزير التعليم العراقي على قرابة الانتهاء من رفع نتائج الثالث متوسط 2023 على موقع الوزارة خلال الساعات المقبلة، وأضاف خلال لقاء له على قناة العراق الفضائية أنه من المقرر أن تقوم الوزارة بتكريم اوائل الطلبة خلال مؤتمر صحفي بحضور عدد من القيادات التعليمية واولياء الأمور، وأشار إلى أنه يمكن للطالب وولي الأمر الاطلاع على النتيجة من خلال اتباع الخطوات الآتية: