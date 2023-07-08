تردد قناة المغربية الرياضية 4 hd الجديد 2023 TNT مباراة مصر ضد المغرب “نهائي الكان”

تردد قناة المغربية الرياضية تبحث جماهير ومحبي كرة القدم باستمرار عن أحدث تردد لقناة المغربية الرياضية، حيث تعد هذه القناة من أفضل القنوات الرياضية التي تهتم بشكل كبير بالرياضات وعلى وجه الخصوص رياضة كرة القدم وتقدم القناة على مدار اليوم باقة متميزة من البرامج والمباريات المتعلقة بكرة القدم، كما تستضيف معلقين رياضيين وبرامج تحليل المباريات، مما جعلها واحدة من أفضل القنوات في عرض الرياضة وبالتالي يتابع العديد من المشاهدين القناة عن كثب، ويبحثون باستمرار عن أحدث تردد لها لضمان استقبال البث على نحو سلس وواضح.

مباراة مصر والمغرب

سيواجه منتخب مصر الأولمبي المنتخب المغربي في المباراة النهائية لبطولة القارات يوم السبت الموافق 8 يوليو الحالي، في تمام الساعة 11 مساء بتوقيت القاهرة.

يمكن للمهتمين بمشاهدة قناة المغربية الرياضية ضبط الريسيفر الخاص بهم لاستقبال القناة عبر القمر الصناعي نايل سات باستخدام جهاز التحكم والجدير بالذكر أن القناة تعمل دون الحاجة إلى اشتراك مسبق. لضبط القناة، يجب اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى قائمة الإعدادات الخاصة بالريسيفر والنقر على إضافة قناة بشكل يدوي.

تدوين بيانات القناة المطلوبة، والتي تشمل التردد ورمز الاستقطاب وغيرها من البيانات الأخرى.

يتم تعيين التردد بالرقم 11157 ومعدل الترميز بقيمة 27500، ويجب تدوين الرقم بشكل صحيح لضمان تشغيل القناة.

يجب ضبط معدل الاستقطاب على القيمة الأفقية.

يتم تصحيح الخطأ بنسبة 3/4، ويجب ضبط هذه القيمة بدقة.

بعد ضبط الريسيفر بهذه الطريقة، يمكن للمشاهدين الاستمتاع بمشاهدة القناة ومتابعة البرامج والمباريات الرياضية على مدار اليوم.

تردد القناة على النايل سات

يمكن الاستمتاع بمشاهدة قناة المغربية الرياضية عبر القمر الصناعي نايل سات باستخدام الترددات التالية:

التردد: 11157

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

معامل التصحيح: 3/4

تردد قناة المغربية الرياضية على هوت بيرد

التردد لقناة المغربية الرياضية هو 108573.

معدل الترميز للقناة هو27500 .

معامل التصويب للخطأ 3/4.

الاستقطاب للقناة عمودي.

تردد قناة المغربية الرياضية على سهيل سات

تردد القناة الفضائية المغربية الرياضية على القمر سهيل سات هو 12478 .

الاستقطاب للقناة عمودي.

المعدل للترميز في القناة27500.

معامل التصويب 3/4.

تردد القناة على عرب سات

تردد القناة المغربية الرياضية على عرب سات هو 12684.

الاستقطاب للقناة أفقي.

معامل التصويب في القناة 3/4.

معدل الترميز في القناة27500.