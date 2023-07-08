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ملازمنا LINK || نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول عموم المحافظات عبر epedu.gov.iq

نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول

احمد عليمنذ 34 دقيقة
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نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول، يترقب الكثير من الطلاب بالوقت الحالي في العراق اعتماد النتائج التي واشكت علي الانتهاء من عملية التصحيح كما أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية بالأسبوع الماضي، حيث أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم العراقية أن عملية التصحيح استغرقت وقت كبير وذلك بسبب تصحيح عموم المحافظات في وقت واحد وسوف تعلن النتيجة بجميع المحافظات علي موقع وزارة التربية العراقية وايضا موقع ملازمنا ويمكن للطلاب الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول عموم المحافظات عبر epedu.gov.iq.

نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول

وكشفت الوزارة أن النتائج مفترض أعلانها بداية من الاسبوع الجاري ولكن اليوم لم تعلن نتائج الثالث المتوسط الدور الأول في العراق وتعمل وزارة التربية والتعليم العراقية علي مراجعة اوراق التصحيح مرة أخري وعملية التدقيق وذلك من أجل اعطاء جميع الطلاب حقوقهم اثناء عملية التدقيق، وحالة من التوتر الشديد في ظل عدم اعتماد النتائج حتى الأن وعدم اعلان عن ميعاد الاعلان من قبل وزارة التربية والتعليم العراقية.

نتائج الثالث المتوسط

ونوفر لحضراتكم من خلال موقعنا البديل جدول كامل بعموم محافظات العراق يمكن من خلاله الاطلاع على نتائج المحافظة التابع لها بدون مشاكل وذلك من عقب اعتماد النتيجة

المحافظة
الحالة
تنزيل
نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول محافظة نينوىفي الانتظار
قريبا
نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول محافظة ديالىفي الانتظار
قريبا
نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول محافظة الكرخ 1في الانتظار
قريبا
نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول محافظة الكرخ 2في الانتظار
قريبا
نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول محافظة الكرخ 3في الانتظار
قريبا
نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول محافظة الرصافة 1في الانتظار
قريبا
نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول محافظة الرصافة 2في الانتظار
قريبا
نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول محافظة الرصافة 3في الانتظار
قريبا
نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول محافظة النجففي الانتظار
قريبا
نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول محافظة ذي قارفي الانتظار
قريبا
نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول محافظة القادسيةفي الانتظار
قريبا
نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول محافظة صلاح الدينفي الانتظار
قريبا
نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول محافظة واسطفي الانتظار
قريبا
نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول محافظة اربيلفي الانتظار
قريبا
نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول محافظة السليمانيةفي الانتظار
قريبا
نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول محافظة دهوكفي الانتظار
قريبا
نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول محافظة الأنبارفي الانتظار
قريبا
نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول محافظة بابلفي الانتظار
قريبا
نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول محافظة البصرةفي الانتظار
قريبا
نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول محافظة كربلاءفي الانتظار
قريبا
نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول محافظة كركوكفي الانتظار
قريبا
نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول محافظة ميسانفي الانتظار
قريبا
نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول محافظة المثنىفي الانتظار
قريبا

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احمد عليمنذ 34 دقيقة
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