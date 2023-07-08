ملازمنا LINK || نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول عموم المحافظات عبر epedu.gov.iq

نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول، يترقب الكثير من الطلاب بالوقت الحالي في العراق اعتماد النتائج التي واشكت علي الانتهاء من عملية التصحيح كما أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية بالأسبوع الماضي، حيث أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم العراقية أن عملية التصحيح استغرقت وقت كبير وذلك بسبب تصحيح عموم المحافظات في وقت واحد وسوف تعلن النتيجة بجميع المحافظات علي موقع وزارة التربية العراقية وايضا موقع ملازمنا ويمكن للطلاب الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول عموم المحافظات عبر epedu.gov.iq.

نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول

وكشفت الوزارة أن النتائج مفترض أعلانها بداية من الاسبوع الجاري ولكن اليوم لم تعلن نتائج الثالث المتوسط الدور الأول في العراق وتعمل وزارة التربية والتعليم العراقية علي مراجعة اوراق التصحيح مرة أخري وعملية التدقيق وذلك من أجل اعطاء جميع الطلاب حقوقهم اثناء عملية التدقيق، وحالة من التوتر الشديد في ظل عدم اعتماد النتائج حتى الأن وعدم اعلان عن ميعاد الاعلان من قبل وزارة التربية والتعليم العراقية.

نتائج الثالث المتوسط

ونوفر لحضراتكم من خلال موقعنا البديل جدول كامل بعموم محافظات العراق يمكن من خلاله الاطلاع على نتائج المحافظة التابع لها بدون مشاكل وذلك من عقب اعتماد النتيجة