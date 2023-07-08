تردد قناة الرياضية المغربية TNT الجديد 2023 نايل سات الناقلة لنهائي مصر والمغرب الأولمبي مجاناً

يترقب اليوم محبي ومتابعي كرة القدم نهائي قوي للغاية بين المنتخب المصري الاولمبي ونظيرة المغربي وذلك ضمن منافسات بطولة الامم الافريقية تحت 23 عام، وإستطاع منتخب المغرب الاولمبي ان يحقق التأهل إلي النهائي بعد مشوار قوي للغاية وايضا المنتخب المصري أيضا قدم مستوي رائع وحفاظ علي نظافة شباكة طوال البطولة ويأمل اليوم ان يحقق الفوز علي المغرب، ويعمل محبي الكرة المصرية والمغربية علي الحصول علي تردد قناة الرياضية المغربية TNT الجديد 2023 نايل سات الناقلة لنهائي مصر والمغرب الأولمبي ومن خلال موقعنا البديل سوف نوفر التردد لحضراتكم .

تردد قناة المغربية الرياضية 1 TNT علي نايل سات

• ان القمر الصناعي: نايل سات.

• والتردد: 11157.

• والاستقطاب: رأسي.

• ومعدل التصحيح 4/3.

• ومعدل الترميز: 27500

تردد قناة المغربية الرياضية 2 TNT علي نايل سات

• ان القمر الصناعي نايل سات.

• بينما التردد: 11476.

• والاستقطاب: رأسي.

• كما ان معدل التصحيح: 4/3.

• ومعدل الترميز: 27500.

تردد قناة المغربية الرياضية TNT علي عرب سات

ان القمر الصناعي: عرب سات.

بينما التردد: 12683.

كما ان الاستقطاب: رأسي.

ومعدل التصحيح: 4/3.

ومعدل الترميز: 27500.

القناة الرياضية المغربية TNT هي قناة تلفزيونية مغربية متخصصة في نقل الأحداث الرياضية المحلية والعالمية. توفر القناة تغطية شاملة لمختلف الرياضات، بما في ذلك كرة القدم وكرة السلة والتنس والمصارعة والرياضات الجماعية والفردية الأخرى.

يتم بث العديد من البطولات والمسابقات الرياضية على القناة الرياضية المغربية، بما في ذلك دوريات كرة القدم المغربية، ومسابقات كأس الملك، والمباريات الدولية للمنتخب المغربي. كما تنقل القناة أيضًا مباريات كرة القدم والبطولات العالمية الأخرى، مثل كأس العالم ودوري أبطال أوروبا والدوريات الأوروبية الكبرى.