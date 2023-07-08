سَلّي ابنك ونمّي مهاراته.. تردد قنوات الاطفال والانيمشن الجديدة على النايل سات

تردد قنوات الاطفال والانيميشن هي قنوات تلفزيونية فريدة من نوعها تقدم محتوى متنوعًا للأطفال. تقوم هذه القنوات بعرض الأفلام الرسوم المتحركة والانيميشن الموجهة للصغار، وتشمل مجموعة واسعة من الأفلام الكلاسيكية والحديثة، بالإضافة إلى البرامج التلفزيونية المحبوبة بين الأطفال. تعتبر هذه القنوات مصدرًا أساسيًا للترفيه والتعليم للأطفال، إذ تقدم مجموعة متنوعة من الأفلام والبرامج التي يحبها الصغار.

تردد قنوات الاطفال والانيمشن

تردد قنوات الاطفال هي واحدة من القنوات العربية الفضائية البارزة والهامة. تتميز بتقديم محتوى متنوع ومشوق في مجال الترفيه والتعليم، يمكن للمشاهدين استقبالها بسهولة في عام 2023 عن طريق ضبط جهاز الاستقبال على التردد المحدد الخاص بها، والذي يمكن العثور عليه بسهولة في قائمة القنوات الفضائية للريسيفر. يمكن للمشاهدين الاستمتاع بمحتوى القناة من خلال متابعة البرامج الترفيهية، والمعلوماتية، والتعليمية التي تقدمها القناة.

تردد قناة اجيال

تتوفر قناة أجيال 2023 على:

التردد 12149 ميجاهيرتز على القمر الصناعي نايل سات. بمعدل ترميز 27500. ويتم ضبط الاستقطاب على الأفقي. يتم تصحيح الخطأ بمعامل 6/5.

تردد قنوات أطفال ومواهب

ستكون قناة أطفال ومواهب 2023 من تردد قنوات الاطفال :

التردد 11354 على القمر الصناعي نايل سات. معدل ترميز 27500، وسيتم ضبط الاستقطاب على الأفقي. سيتم تصحيح الخطأ بواسطة معامل 6/5.

تردد قناة كراميش

سوف تتوفر قناة كراميش 2023 على نايل سات:

التردد 11315 و11390 ميجاهيرتز.

معدل ترميز 27500، وسيتم ضبط الاستقطاب وفقًا للمتطلبات المحددة للقناة.

وسيتم تصحيح الخطأ بمعامل 6/5.

استمتع بمشاهدة قناة كراميش 2023 على القمر الصناعي نايل سات واستمتع تردد قنوات الاطفال.

تردد قناة هدهد

ستكون قناة هدهد 2023 من اهم قنوات تردد قنوات الاطفال ويمكن مستقبلها على النايل سات:

لتردد 11641 على القمر الصناعي نايل سات.

معدل ترميز 27500.

معدل الاستقطاب: افقي

معامل تصحيح الخطأ 6/5.

استمتع بمشاهدة قناة هدهد 2023 على القمر الصناعي نايل سات واستمتع بمحتوى فريد وممتع.