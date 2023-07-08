LIVE بث مباشر مشاهدة مباراة مصر والمغرب اليوم كورة لايف في نهائي بطولة أفريقيا تحت 23 سنة

مشاهدة مباراة منتخب مصر اليوم بث مباشر بدون تقطيع، حيث تتجه أنظار عشاق كرة القدم نحو مباراة النهائي المرتقبة بين منتخب مصر الأولمبي ومنتخب المغرب، وذلك في إطار بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عامًا. تقام المباراة في مساء اليوم السبت، وستكون مناسبة حاسمة لتحديد البطل القاري في هذه الفئة العمرية.

بث مباشر مشاهدة مباراة مصر والمغرب الأولمبي

تحتضن المغرب هذه البطولة الهامة خلال الفترة الحالية، وتُعتبر هذه البطولة أيضًا مؤهلة للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية المقررة في باريس عام 2024.

بث مباشر مشاهدة مباراة مصر ، حيث وصل منتخب مصر إلى المباراة النهائية بعد تحقيقه الفوز على منتخب غينيا في مباراة نصف النهائي، حيث انتهت المباراة بنتيجة 1-0 لصالح المنتخب المصري. وبهذا الفوز، يطمح المنتخب المصري في تحقيق اللقب القاري والتتويج بالميدالية الذهبية.

مشاهدة مباراة منتخب مصر الاوليمبي الان بث مباشر

من جهة أخرى، حجز منتخب المغرب مقعده في المباراة النهائية بعد تفوقه على منتخب مالي في مباراة قوية، انتهت بالتعادل 2-2 في الوقتين الأصلي والإضافي، ثم فاز المنتخب المغربي بضربات الترجيح. وبهذا الفوز، يسعى المنتخب المغربي للتتويج باللقب وإسعاد جماهيره.

ميعاد بث مباشر مشاهدة مباراة منتخب المغرب المغرب بث مباشر بدون تقطيع المرتقبة بين منتخبي مصر والمغرب هو في تمام الساعة 11 مساءً، وسيتم إقامتها على أرضية الملعب في المغرب.

القنوات الناقلة لـ مباراة منتخب مصر الأولمبي ضد المغرب في نهائي أمم أفريقيا تحت 23 عام

تنقل مباراة منتخب مصر الأولمبي ضد المغرب في نهائي أمم أفريقيا تحت 23 عام، عبر قناتي:

Arryadia TNT HD

beIN Sports HD 4

طاقم تحكيم مباراة مصر ضد المغرب الأولمبي

– حكم ساحة: بيتر كوماكو.

– مساعد أول: ستيفن اليزار.

– مساعد ثان: جونثان أنتونيو.

– حكم رابع: عمر أرتان.

– حكم فيديو: هيثم قيراط.

– حكم فيديو مساعد: ديهاني بيلدا.

– حكم فيديو مساعد ثان: توم أبو نجيل.

كورة لايف KOORA LIVE

سيتم نقل المباراة مباشرة عبر قناة “beIN Sports HD 4″، وهي القناة الحصرية لنقل مباريات البطولة في شمال أفريقيا والشرق الأوسط. سيتابع الملايين من عشاق الكرة الحدث الرياضي هذا الليلة عبر شاشات التلفزيون ومنصات البث المختلفة.

وسيكون المعلق الرياضي عصام الشوالي هو المعلق الذي سيروي أحداث المباراة ويعطي الوصف المباشر للتحركات والأهداف والمشاهد الرياضية المثيرة.

يترقب الجميع هذه المواجهة الكروية المثيرة بفارغ الصبر، حيث تجتمع قوتان قاريتان في صراع البطولة. ستكون المباراة فرصة للمنتخبين لتقديم أفضل أداء لهما وتحقيق الانتصار والتتويج. ونأمل أن تكون المباراة حافلة بالإثارة والتشويق وتلبي توقعات الجماهير.

تردد بين سبورت 4تردد قناة الرياضية المغربية TNT

قمر صناعي: نايل سات

التردد: 11054

الاستقطاب: أفقي H

معدل الترميز: 27500

تصحيح الخطأ 2/3

قمر صناعي: نايل سات

التردد: 11513

الاستقطاب: رأسي V

معدل الترميز: 27500

توقيت ماتش مصر والمغرب العواصم العربية 11:00 مساءً القاهرة – القدس – الرياض – الدوحة – بيروت – الكويت – عمّان – صنعاء – دمشق – بغداد – موروني – مقديشو‎ 12:00 ليلًا أبو ظبي – مسقط 10:00 مساءً الخرطوم – طرابلس 9:00 مساءً تونس – الجزائر – الرباط 8:00 مساءً نواكشوط

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر الأوليمبي

ومن المتوقع أن يخوض المنتخب الأولمبى مباراته بتشكيل مكون من ، فى حراسة المرمى: حمزة علاء، والدفاع: أحمد عيد، حسام عبد المجيد، محمد طارق، حاتم سكر “محمد أشرف” ، والوسط: محمود صابر، أحمد كوكا، أحمد عاطف قطة، محمد شحاتة، الهجوم: ابراهيم عادل ، أسامة فيصل.

التشكيل المتوقع لمنتخب المغرب الأوليمبي

ومن المتوقع أن يمثل منتخب المغرب الأوليمبي كورة لايف مشاهدة مباراة المغرب مباشر الان فى هذه المباراة كل من: حراسة المرمى: علاء بلعروش. خط الدفاع: المهدي بوكامير، العزوزي، أيمن الوافي، ياسين عمراوي، خط الوسط: أمير ريشاردسون، إسماعيل الصيباري، بلال الخنوس، الهجوم: زكرياء الواحدي، ينيس البكراوي، عبد الصمد الزلزولي .