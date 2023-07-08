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تعرف على أسعار بورصة الدواجن اليوم السبت 8 يوليو 2023 في مصر بعد الأنخفاض
يعتني العديد من الأشخاص بالتعرف على أسعار بورصة الدواجن اليوم السبت الموافق من 8 يوليو 2023م، وذلك لأن الاسعار بشكل مستمر تتغير، لهذا سوف نرفق لكم السعر في السطور القادمة اليوم السبت الثامن من يوليو 2023م.
أسعار بورصة الدواجن اليوم السبت 8 يوليو 2023
استقرت أسعار بورصة الدواجن اليوم السبت 8 يوليو 2023 ، إذ أنها سجلت ما يلي:
- وصل سعر الفراخ البيضاء اليوم السبت الموافق من 8 يوليو 2023م، لما يقرب من حوالي 70 و70 جنيهًا مصريًا، وتصل لمستهلك بما يقرب من حوالي 76 جنيهًا مصريًا.
- كما أن ثمن الفراخ الساسو بلغ اليوم السبت الموافق من 8 يوليو 2023م، لما يقرب من حوالي 95 و100 جنيهًا مصريًا، وتبلغ للمستهلك بما يقرب من حوالي 105 جنيهًا مصريًا.
- كذلك أن ثمن الفراخ البلدي بلغ اليوم السبت الموافق من 8 يوليو 2023م، لما يقرب من حوالي 90 و95 جنيهًا مصريًا، وكذلك يصل للمستهلك بما يقرب من حوالي 100 جنيهًا مصريًا.
- كما أن سعر الفراخ الأمهات الأبيض بلغ اليوم السبت الموافق من 8 يوليو 2023م، لما يقرب من حوالي 55 و56 جنيهًا مصريًا.
سعر البيض اليوم السبت 8 يوليو 2023
استقر سعر البيض اليوم السبت 8 يوليو 2023 حتى سجل التالي:
- بلغ ثمن البيض الأحمر ببورصة الدواجن لما يقرب من حوالي 119 و120 جنيهًا مصريًا، للكرتونة الواحدة.
- كما أن ثمن البيض الأبيض بلغ اليوم السبت الموافق من 8 يوليو 2023م، لما يقرب من حوالي 116 و118 جنيهًا مصريًا.