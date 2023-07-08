تعرف على أسعار بورصة الدواجن اليوم السبت 8 يوليو 2023 في مصر بعد الأنخفاض

يعتني العديد من الأشخاص بالتعرف على أسعار بورصة الدواجن اليوم السبت الموافق من 8 يوليو 2023م، وذلك لأن الاسعار بشكل مستمر تتغير، لهذا سوف نرفق لكم السعر في السطور القادمة اليوم السبت الثامن من يوليو 2023م.

أسعار بورصة الدواجن اليوم السبت 8 يوليو 2023

استقرت أسعار بورصة الدواجن اليوم السبت 8 يوليو 2023 ، إذ أنها سجلت ما يلي:

وصل سعر الفراخ البيضاء اليوم السبت الموافق من 8 يوليو 2023م، لما يقرب من حوالي 70 و70 جنيهًا مصريًا، وتصل لمستهلك بما يقرب من حوالي 76 جنيهًا مصريًا.

كما أن ثمن الفراخ الساسو بلغ اليوم السبت الموافق من 8 يوليو 2023م، لما يقرب من حوالي 95 و100 جنيهًا مصريًا، وتبلغ للمستهلك بما يقرب من حوالي 105 جنيهًا مصريًا.

كذلك أن ثمن الفراخ البلدي بلغ اليوم السبت الموافق من 8 يوليو 2023م، لما يقرب من حوالي 90 و95 جنيهًا مصريًا، وكذلك يصل للمستهلك بما يقرب من حوالي 100 جنيهًا مصريًا.

كما أن سعر الفراخ الأمهات الأبيض بلغ اليوم السبت الموافق من 8 يوليو 2023م، لما يقرب من حوالي 55 و56 جنيهًا مصريًا.

سعر البيض اليوم السبت 8 يوليو 2023

استقر سعر البيض اليوم السبت 8 يوليو 2023 حتى سجل التالي: