شغاله 24 ساعه.. اظبط فورا تردد قناة ماجد الجديد 2023 Majid Kids على النايل سات وعرب سات
تردد قناة ماجد الجديد 2023 من أهم ترددات قنوات الأطفال الفضائية التي يحبها الجميع، ورغم أنها لأعمار محددة، لكن يتابعها عدد كبير من الأشخاص الكبار محبي أفلام الكارتون والأنمي والأعمال المميزة التي يكون تظل عالقة في ذهن الجميع، ويتميز تردد قناة ماجد كيدز الجديدة 2023 Majid Kids TV HD للأطفال على النايل سات وعرب سات، بأنها تقدم كل ما يحب الأطفال وتعمل بجودتي الإتش دي والسي دي، ولهذا يعتبرها الجميع من أفضل قنوات الأطفال في الوقت الحالي، فما هو تردد قناة ماجد الجديد 2023 وطريقة استقبالها على القمر الصناعي نايل سات والقمر الصناعي عرب سات، كل هذا نتعرف عليه عبر موقعنا البديل.
تردد قناة ماجد الجديد 2023
يمكن استقبال تردد قناة ماجد الجديد 2023 على أكثر من قمر صناعي مختلف، يأتي في مقدمتهم القمر الصناعي الشهير نايل سات، بجانب واحد من أشهر الأقمار الصناعية وهو عرب سات، ويمكن استقبال قناة ماجد كيدز الجديدة 2023 على هذه الأقمار الصناعية عبر البيانات التالية:
تردد قناة ماجد كيدز الجديدة 2023 على الأقمار الصناعية
أولاً القمر الصناعي نايل سات:
|القمر الصناعي
|نايل سات
|التردد
|11804
|معامل الترميز
|27500
|معدل الاستقطاب
|أفقي
|الجودة
|إتش دي
ثانياً القمر الصناعي عرب سات
|القمر الصناعي
|عرب سات
|التردد
|11804
|معامل الترميز
|27500
|معدل الاستقطاب
|أفقي
|الجودة
|سي دي
طريقة استقبال تردد ماجد كيدز الجديد 2023
يمكنك استقبال تردد قناة ماجد الجديد 2023 على القمر الصناعي نايل سات أو القمر الصناعي عرب سات وضبط القناة على الرسيفر بخطوات سهلة وبسيطة، وهي كما يلي:
- في البداية اضغط على زر الإعدادات أو menu من ريموت الاستقبال.
- اضغط على أيقونة التركيب أو Installation من الصفحة التالية.
- حدد التثبيت اليدوي من قائمة الخيارات التي تظهر لديك.
- قم بإدراج اسم القمر الصناعي وتفاصيله كما أوضحنا من قبل.
- ادخل ما يلي: تردد قناة ماجد الجديد 2023، معامل تصحيح الخطأ، معامل الاستقطاب، معدل الترميز، إلخ..
- في النهاية اضغط على أيقونة “OK” واترك الجهاز لكي يبحث عن القناة ويقوم بتنزيلها.
- بعد الانتهاء اضغط على أيقونة “Save” لكي يتم حفظ القناة أو باقة القنوات التي قمت بتنزيلها على جهازك.