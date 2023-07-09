“الآن” كشوفات اسماء المشمولين من الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة 2023

تبحث الكثير من المواطنين في العراق عن أسماء المشمولين في الوجبة التاسعة من الرعاية الاجتماعية. وتعد الوجبة التاسعة واحدة من أهم الوجبات التي تقدمها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في البلاد. ولقد تقدم الآلاف من المواطنين بطلبات للحصول على هذه الرعاية نظرًا للفقر الذي يعانون منه وللركود الاقتصادي الذي يؤثر على البلاد. وتستقبل وزارة الشؤون الاجتماعية حوالي 300,000 طلب للحصول على الوجبة الاجتماعية الأخيرة. وتأتي هذه الرعاية كجزء من مبادرة حكومة العراق لمساعدة الأسر المحتاجة في البلاد، وتوفير الدعم في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الاقتصاد العالمي. وتشترط الوزارة العديد من الشروط للحصول على هذه الرعاية، مثل أن يكون المتقدم من الأسر المحتاجة وأن يكون لديه دخل شهري ضعيف. كما يجب أن يكون المتقدم من العائلات التي لا يوجد لديها معيل رسمي، أو من العائلات التي يعاني أحد أفرادها من إعاقة جسدية أو عقلية. وتعتمد الوزارة هذه الشروط على دراسة معينة. ويمكن لأي شخص الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية لسنة 2023 من خلال زيارة موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية واتباع الخطوات المبينة في المنصة.

أسماء الرعاية الاجتماعية العراق الوجبة التاسعة

جميع المواطنين العراقيين يكون بإمكانهم معرفة نتيجة الكلب الخاص بالتسجيل للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية العراق، إلكترونيًا، بواسطة اتباع الخطوات التالية:

أولًا: الولوج إلى موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، عن طريق الضغط على هذا الرابط.

ثانيًا: تحديد عبارة “الرعاية الاجتماعية العراق”.

ثالثًا: تدوين جميع المعلومات التي يقوم الموقع بتطلبها منك.

رابعًا: انقر على عبارة “الاستعلام عن الرعاية الاجتماعية”.

خامسًا: اختر رقم الوجبة المطلوب الاستعلام عنها، “9”.

أخيرًا: اختر مربع “الاستعلام”.

الرعاية الاجتماعية العراق

لقد أشارت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، إلى تلك الشروط الخاصة بالحصول على الدعم المقدم من جانبها بشأن الرعاية الاجتماعية العراق، إذ أن هذه الشروط لازمة في المتقدمين، لكي يتمكنوا من الحصول على هذا الدعم، ومن بين تلك الشروط، جميع ما يلي: