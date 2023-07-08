مبروك لجميع الطلاب.. ظهور PDF نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول عبر موقع نتائجنا الرسمي

بناءً على توصيات الدكتور إبراهيم نامس الجبوري، وزير التربية، وتأكيدًا لهذه التوصيات، فإنه من الضروري الحفاظ على تعب ومجهود الطلاب خلال العام الدراسي للصف الثالث المتوسط، شدد الوزير على ضرورة إجراء عمليات التصحيح والمراجعة بشكل سليم وبدقة عالية في مراكز التصحيح، وذلك للحفاظ على جهود الطلاب. سنتابع معكم عبر رابط نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول، الذي ينتظره عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور، لمعرفة نتائج الدور الأول من خلال موقع وزارة التربية العراقية على الإنترنت.

نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول

ينتظر الطلاب في هذا الصف بفارغ الصبر الإعلان عن النتيجة، بهدف الحصول على درجات مميزة، خاصةً بالطلاب المتفوقين الذين يعتادون أن يحتلوا المراكز الأولى بين زملائهم في المدرسة، بعد انتهاء امتحانات الصف الثالث المتوسط في العراق، يقوم الطلاب وأولياء الأمور بالبحث عن نتائج الامتحانات.

يعتبر موقع نتائجنا مصدرًا رئيسيًا للحصول على النتائج في العراق.

يمكن للطلاب من خلال هذا الموقع معرفة نتائجهم في الصف الثالث المتوسط للدور الأول عن طريق استخدام رقم المقعد.

كما يمكن الحصول على النتائج في صيغة PDF. بالإضافة إلى ذلك، يوفر موقع وزارة التربية العراقية أيضًا نتائج الصف الثالث المتوسط للدور الأول.

خطوات معرفة نسب معدلات نجاح طلاب الصف الثالث متوسط بالعراق

من خلال موقع وزارة التربية والتعليم في العراق يمكن الاطلاع على نسب النجاح والتى تجاوزت 90٪، وهذا مؤشر إيجابي جدًا خاصة أن عملية الامتحانات تمت بشكل سلس ولم يتم رصد أي حالة غش في جميع أنحاء العراق، ويعود ذلك إلى الجهود المبذولة من قبل الوزارة وفرق المراقبة.

تم تحديد درجات محددة للتقدير حسب النسب المئوية.

الحصول على درجة من 85 إلى أقل من 90 درجة تقديرًا جيدًا جدًا مرتفعًا.

والحصول على درجة من 80 إلى أقل من 85 تقديرًا جيدًا جدًا.

والحصول على درجة من 75 إلى أقل من 80 تقديرًا جيدًا مرتفعًا.

والحصول على درجة من 70 إلى أقل من 75 تقديرًا جيدًا.

رابط وموعد الاعلان عن نتائج الصف الثالث المتوسط بالعراق

خلال الساعات القادمة ستتم إعلان نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول في جميع محافظات العراق، وهي: أربيل، الأنبار، بابل، بغداد، البصرة، حلبجة، دهوك، القادسية، ديالى، ذي قار، السليمانية، صلاح الدين، كركوك، كربلاء، المثنى، ميسان، النجف، نينوى، واسط. يمكن الاطلاع على نتائج هذه المحافظات عن طريق اتباع الخطوات التالية:

1. قم بزيارة موقع وزارة التربية العراقية.

2. اختر المحافظة التي يتبعها الطالب.

3. أدخل رقم الامتحان الخاص بالطالب.

4. اضغط على زر الاستعلام.