ẞoøñ رابط نتائجنا نتائج الثالث متوسط العراق 2023 وزارة التربية العراقية results.malazemna

رابط نتائجنا نتائج الثالث متوسط، تعد مرحلة الثالث المتوسط واحدة من بين أهم المراحل خلال رحلة التعليم للطلاب والطالبات بدولة العراق، لذلك يزداد بحث الطلاب حول رابط نتائجنا نتائج الثالث المتوسط الدور الأول 2023، وهو الرابط الذي تم إطلاقه من قبل الوزارة لتسهيل الحصول على النتيجة بشكل إلكتروني.

رابط نتائجنا نتائج الثالث

أكدت وزارة التربية العراقية على أن الأعمال المتعلقة بتصحيح النتائج قد وصلت إلى المرحلة الأخيرة، وتسعى الوزارة خلال هذه الآونة إلى الانتهاء من أعمال المراجعة والاستعداد للإعلان عن النتيجة وإليك رابط نتائجنا نتائج الثالث وآلية الاستعلام:

انقر على رابط موقع نتائجنا 2023.

ادخل البيانات المتعلقة بالطالب وهي عبارة عن الاسم والرقم الامتحاني.

حدد المحافظة التابع لها.

اضغط على أيقونة عرض النتيجة ومن ثم سوف يتم ظهورها على الفور في حالة الانتهاء من التصحيح ورفع النتيجة بصورة إلكترونية.

الاستعلام عن النتيجة من خلال موقع وزارة التربية العراقية

أوضحت وزارة التربية العراقية أنه سوف يتم الإعلان عن النتيجة من خلال موقع وزارة التربية العراقية خلال الساعات القليلة المقبلة ويمكن للطلاب الاستعلام عنها بسهولة من خلال الخطوات الآتية:

اضغط على رابط وزارة التربية العراقية.

حدد نتيجة الصف الثالث المتوسط الدور الأول 2023.

ادخل الرقم الامتحاني واسم الطالب ثم اضغط على زر إظهار النتيجة.

خلال ثواني قليلة سوف يتم عرض النتيجة وكافة الدرجات التي حصل عليها الطالب في الاختبارات.

يمكنك تحميل النتيجة على هيئة ملفات بي دي اف من أجل الاحتفاظ بها.

وقد حملت وزارة التربية العراقية بشرة هامة للطلاب وهي ارتفاع نسبة النجاح ومتوسط الدرجات في نتيجة هذا العام عن الأعوام السابقة.