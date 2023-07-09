هي دي الاخبار ولا بلاش.. 40 جنيه لهذه البطاقات تبعًا لقرارات وزارة التموين بشأن السلع التموينية

40 جنيه لهذه البطاقات باشرت وزارة التموين في جمهورية مصر العربية، بقيادة الدكتور علي المصيلحي، في اتخاذ خطوة استثنائية لتحسين خدماتها، من خلال إصدار توجيه جديد رقم 2 للعام 2023، يهدف هذا التوجيه إلى تحديد الإجراءات اللازمة والرسوم المقترنة بإصدار وتجديد بطاقات التموين في حالة التلف، الضياع، أو الفصل الاجتماعي. كما يهدف التوجيه أيضًا إلى تحديد فترة الضمان المطلوبة للبطاقة، وذلك بهدف حمايتها من التلف والضياع.

40 جنيه لهذه البطاقات

40 جنيه لهذه البطاقات بعدما تم تحديد رسوم استبدال البطاقة التموينية التالفة بقيمة 40 جنيهًا مصريًا، وهذا يشمل توفير فترة ضمان تمتد لمدة عام كامل اعتبارًا من تاريخ إصدار البطاقة. بمعنى آخر، فإن البطاقة التموينية الجديدة ستكون محمية من أي ضرر لمدة سنة بعد إصدارها.

في حالة فقدان البطاقة التموينية، يتوجب على المواطن دفع رسوم استخراج بقيمة 50 جنيهًا مصريًا، مع تقديم البطاقة التالفة إلى مكتب التموين. يقوم مكتب التموين بعمل ثقوب في البطاقة المقدمة وإرسالها إلى الجهة المختصة، والتي بدورها تقوم بتوجيه البطاقة إلى مركز معلومات الوزارة لإتلافها نهائيًا.

استخراج بطاقة تموين جديدة

بعدما كشفنا عن تفاصيل 40 جنيه لهذه البطاقات، قدمت وزارة التموين خدمة جديدة وحصرية لاستخراج بطاقة التموين الجديدة عبر بوابة مصر الرقمية، إليك الخطوات المطلوبة: