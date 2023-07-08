بدةن تشويش.. اظبط الان تردد قناة بطوط الجديد 2023 شغاله 24 ساعه

قامت ‏إدارة قناة بطوط ‏بالإعلان عن اعادتة القناة مرة أخري في القمر الصناعي ‏بعد ‏انقطعها فترة تزيد عن شهر بسبب التحديث الاخير لذلك يبحث أولياء الامور عن تردد قناة بطوط الجديد 2023 ‏على النايل سات ‏لو شاهد ابنائهم ‏أفلام الكارتون ‏وخلال ذلك المقال سوف نوضح لكم تردد قناة بطوط الجديد 2023.

تردد قناة بطوط الجديد 2023

‏تعد قناة بطوط من القنوات التي تعرض دائما أفلام الكرتون العربية والأجنبية المترجمة التي يحب أن يشاهدها الجميع الكبار والصغار لذلك فهي لها العديد من المتابعين اللذينا يحرصون على متابعتها باستمرار لمشاهدة المزيد من أفلام الكرتون ‏لذلك يريد أولياء الامور تحميل قناة بطوط لما تقدم من أفلام كرتون عربية وأجنبية ‏مترجمة وبرامج هادفه للأطفال هي من أفضل قنوات الأطفال التي تهتم دائما بالمحتوى التي تقدمه ‏و

حيث يتمثل تردد قناة بطوط الجديد 2023 في الآتي:

‏تردد قناة بطوط على النايل سات: ‏2023.

‏تردد قناة بطوط للأطفال: ‏11411.

‏الترميز:‏27500.

‏استقطاب: ‏أفقي.

‏معامل التصحيح: ‏‫5/6‬.

‏آلية استقبال تردد قناة بطوط

‏يمكنك ‏استقبال تردد قناة بطوط الجديد 2023 ‏على الرسيفر لمشاهدة افلام الكرتون العربية والأجنبية من خلال اتباع الخطوات التالية: