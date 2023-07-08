تردد القنوات

بدةن تشويش.. اظبط الان تردد قناة بطوط الجديد 2023 شغاله 24 ساعه

عبدالله عربيمنذ 7 دقائق
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قامت ‏إدارة قناة بطوط ‏بالإعلان عن اعادتة القناة مرة أخري في القمر الصناعي ‏بعد ‏انقطعها فترة تزيد عن شهر بسبب التحديث الاخير لذلك يبحث أولياء الامور عن تردد قناة بطوط الجديد 2023 ‏على النايل سات ‏لو شاهد ابنائهم ‏أفلام الكارتون ‏وخلال ذلك المقال سوف نوضح لكم تردد قناة بطوط الجديد 2023.

تردد قناة بطوط الجديد 2023

‏تعد قناة بطوط من القنوات التي تعرض دائما أفلام الكرتون العربية والأجنبية المترجمة التي يحب أن يشاهدها الجميع الكبار والصغار لذلك فهي لها العديد من المتابعين اللذينا يحرصون على متابعتها باستمرار لمشاهدة المزيد من أفلام الكرتون ‏لذلك يريد أولياء الامور تحميل قناة بطوط لما تقدم من أفلام كرتون عربية وأجنبية ‏مترجمة وبرامج هادفه للأطفال هي من أفضل قنوات الأطفال التي تهتم دائما بالمحتوى التي تقدمه ‏و
حيث يتمثل تردد قناة بطوط الجديد 2023 في الآتي:

  • ‏تردد قناة بطوط على النايل سات: ‏2023.
  • ‏تردد قناة بطوط للأطفال: ‏11411.
  • ‏الترميز:‏27500.
  • ‏استقطاب: ‏أفقي.
  • ‏معامل التصحيح: ‏‫5/6‬.

‏آلية استقبال تردد قناة بطوط

‏يمكنك ‏استقبال تردد قناة بطوط الجديد 2023 ‏على الرسيفر لمشاهدة افلام الكرتون العربية والأجنبية من خلال اتباع الخطوات التالية:

  • ‏أولا اضغط على أعلى القائمة ثم انقر على التثبيت.
  • ‏بعدها انقر على أربعة أصفار لكتابة كلمة المرور كما متعارف عليه في باقي الاجهزة بهذا الرقم.
  • ‏ثم انقر على ‏‏خانة التردد ثم اكتب جميع البيانات التالية:
  • ‏اولا تردد قناة بطوط: 10853.
  • ‏الترميز: 27500.
  • ‏الاستقطاب: ‏أفقي.
  • ‏معدل التصحيح: ‫3‏/4.
  • ‏ثم انقر على التردد الذي قمت به كتابته و انقر على الزر الازرق ‏من جهاز آخر.
  • ‏ثم النقر من بينها على ايقونة البحث ثم انقر على حفظ البحث.
  • ‏انتظر قليلا حتى تظهر لك العديد من القنوات التي لها نفس التردد ثم ابحث عن القناة التي ترغب في مشاهدتها وقم بتحويلها على رقم قريب لك.

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عبدالله عربيمنذ 7 دقائق
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