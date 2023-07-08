“الموارد البشرية” تُعلن عن موعد ايداع حساب المواطن ف بنك الراجحي والبنوك السعودية 1444 لدفعة يوليو

يعتبر برنامج حساب المواطن من أبرز البرامج الحكومية في المملكة العربية السعودية، حيث يهدف إلى دعم المواطنين وتحسين مستوى المعيشة لديهم، يشكل بنك الراجحي أحد البنوك المشاركة في تنفيذ هذا البرنامج، حيث يتم تحويل الدعم المالي لحسابات المستفيدين في البنك.

موعد ايداع حساب المواطن ف بنك الراجحي

يعد الموعد الذي يتم فيها نزول حساب المواطن في بنك الراجحي موضوعًا شائكًا يشغل بال الكثيرين من المواطنين السعوديين، حيث ينتظر الكثيرون هذه الأموال لتلبية احتياجاتهم الشخصية والأسرية، ولكنهم يجدون صعوبة في الحصول على معلومات دقيقة حول وقت النزول

تم التأكيد أن برنامح حساب المواطن يتم نزوله في بنك الراجحي في تمام الساعة العاشرة صباحاً.

من الضروري أن نبين أن وقت نزول حساب المواطن في بنك الراجحي يتم تحديده من قبل الجهات المعنية ببرنامج حساب المواطن نفسه، وليس من قبل البنك.

الجدول الزمني لإيداع حساب المواطن في بنك الراجحي