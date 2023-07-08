“من هنــا” خطوات استخراج نتائج ثالث متوسط بالرقم الامتحاني في العراق بجميع المحافظات 2023

خطوات استخراج نتائج ثالث متوسط بالرقم الامتحاني حيث يمكنك الاطلاع عليها من خلال الاسم ورقم الجلوس حيث قامت وزارة التربية والتعليم العراقية بأن سيتم الإعلان عن النتائج خلال الساعات القليلة المقبلة في كافة محافظات العراق حيث يتم إصدار نتائج ثالث متوسط بالعراق عن طريق موقع وزارة التربية العراقية أو عن طريق موقع ناجح أو موقع نتائجنا وذلك من خلال كتابة الرقم الامتحاني والاسم ورقم الجلوس.

خطوات استخراج نتائج ثالث متوسط بالرقم الامتحاني

يمكنك من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية الاطلاع على نتائج الثالث متوسط من خلال الرقم الامتحاني ولمعرفة الطريقة يجب اتباع الخطوات التالية:

في البداية يمكنك الذهاب إلى الموقع الرسمي التابع لوزارة التربية العراقي من خلال الرابط https://epedu.gov.iq/verify/index.php?url=/

ثم بعد ذلك تقوم بالضغط على أيقونة نتائج الثالث متوسط الدور الأول.

ثم بعد ذلك تقوم بكتابة رقم الامتحان الخاص بالطالب.

وفي النهاية تقوم بالضغط على أيقونة استعلام وسيتم ظهور النتيجة بالدرجات والنسبة المئوية والمجموع الكلي.

نتائج الثالث متوسط موقع نتائجنا

قامت وزارة التربية والتعليم العراقية بإصدار موقع نتائجنا حتى يتمكن الطلاب الاطلاع على النتائج بكل سهولة ولمعرفة طريقة الاستعلام يجب اتباع الخطوات التالية: