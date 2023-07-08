“تأمين حياتك أمر لا جدال فيه: كيف تستخرج رخصة حمل السلاح الناري بكل سهولة ويسر؟”

كيفية الحصول على ترخيص حمل السلاح الناري لعام 2023 في مصر.. يسمح القانون المصري للمواطنين أصحاب الأملاك وللعاملين في مهن ووظائف محددة بحمل السلاح الناري لحماية أنفسهم.. وعبر مقال اليوم يوضح لكم البديل الإخباري خطوات استخراج رخصة حمل سلاح ناري لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد في التاريخ المحدد لها، وما هي المستندات والرسوم المطلوبة، من يحق حمل السلاح.

ما هي شروط ترخيص السلاح ناري 2023 ؟

ترخيص حمل سلاح ناري تكون لمدة 5 سنوات ويمكن تجديده في الوقت المحدد ووفقًا للشروط التالية.

1- يشترط إلا يقل سن المتقدم عن 21 سنة.

هل يوجد أي أحكام جنائية صادرة ضد صاحب طلب ترخيص السلاح.

4- يجب أن يكون مستوى الرؤية للمتقدم على الأقل 7/10 بنظارة أو بدونها.

5- يشترط أن يكون المتقدم في حالة صحية جيدة وخالياً من أي أمراض جسدية أو نفسية.

فئات تستوجب الحصول على ترخيص سلاح ناري وفقاً للقانون؟

تحديد القانون الخاص بالسلاح والذخائر الفئات التي يحق لها أن تمتلكها. فقط ترخيص رخصة وفقًا للقانون رقم 394 لعام 1954، يشمل السلاح الناري:

1- أصحاب رؤوس الأموال.

2- أصحاب المهن الحرة.

3 -أصحاب الملكيات الزراعية الكبيرة.

5- المحامين.

6- الصحفيين.

من هم الأشخاص الذين لديهم الحق في حمل السلاح دون الحصول على ترخيص؟

أكد قانون الأسلحة والذخائر في المادة الخامسة أن هؤلاء الأفراد معفيون من الحصول على تصريح لامتلاك سلاح ناري.

1- الوزراء الحاليون والسابقون.

2 – رؤساء السلطات المحلية والمحافظون الراهنين والسابقين.

3- كل الموظفين السابقين في الحكومة، سواء كانوا مدنيين أو عسكريين، بمناصب رفيعة مثل المديرين العامين وأعلى من ذلك.

4- الموظفون الذين تم اختيارهم وتعيينهم بواسطة قرار جمهوري أو بموجب قرارات تنفيذية أو قرارات أساسية.

5- الدبلوماسيون والأجانب أعضاء الهيئة الدبلوماسية يجب معاملتهم بنفس الطريقة.

6- الأشخاص الذين يعملون حاليًا في جهاز المخابرات وأيضًا الأشخاص الذين كانوا يعملون سابقًا برتبة مدير عام.

7- أفراد البرلمان الذين سبق لهم أو الذين هم حاليا في منصبهم.

8- يتوجب على طلبة المدارس والجامعات داخل الأماكن المحددة من قبل وزارة التعليم تلقي تدريب في الرماية.

ما هي الأوراق المطلوبة للحصول على ترخيص سلاح ناري في عام 2023؟

1– تُقَدَّمُ طَلَبَاتُ تَرْخِيصِ السَّلاحِ إِلَى ضَابِطِ الْقِسْمِ التَّابِعِ لَهُ مَكَانُ الْإِقَامَةِ.

2- صحيفة الحالة الجنائية.

3- تقديم 4 صور شخصية حديثة.

تقديم مذكرة يحتوي على أسباب لتقديم ترخيص لحمل السلاح الناري.

5- يجب تقديم شهادتين من أطباء متخصصين يشهدان على الحالة البدنية والنظرية للمتقدم.

٦- يجب على المتقدم توقيع اقرار يؤكد عدم حيازته أي ترخيص سلاح بأسمه.

ما خطوات ترخيص سلاح ناري في مصر 2023 ؟

الخطوة الأولى: الذهاب إلى قسم الشرطة المرتبط بسكن مقدم الطلب وتقديم الأوراق المطلوبة معه.

في الخطوة التالية، يتعين تسليم المستندات إلى ضابط قسم الشرطة ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للحصول على الترخيص.

في الخطوة الثالثة، يقوم المأمور بتسليم الشخص خطاباً معتمداً ليتوجه به إلى مركز تدريب حمل السلاح بالمديرية في غضون ثلاثة أسابيع، لإجراء الاختبارات.

الخطوة الرابعة: يُسَلِمُ خطابٌ من مركز التدريبِ إلى قسم الشرطةِ المُلَحَق به، لمقَدِّمِ الطلبِ، للإشارة إلى أَنَّه قد أنهى الدورةَ التدريبيةَ في القسمِ، تمهيدًا لاستكمالِ إجراءاتِ طَلَبِ ترخيصِ سِلاح.

ما هي الرسوم المطلوبة للحصول على تصريح حمل أو تجديد رخصة حمل السلاح؟

يبلغ رسم تجديد رخصة حمل السلاح الناري 2500 جنيه، وتنص القوانين على أنه في حال وفاة الأب الذي يكون حائزًا على سلاح ناري، فإنه يتوجب على الأبناء تسليم السلاح إلى الجهة الأمنية المسؤولة عن ترخيصه.