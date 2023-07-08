تعرف الآن على خطوات دفع فاتورة الخط الارضي لشهر يوليو عبر الموقع الرسمي المصرية للاتصالات 2023

خطوات دفع فاتورة الخط الارضي يمكن اتباعها من خلال الموقع الرسمي الخاص بالشركة المصرية للاتصالات كما توجد العديد من الأماكن المختلفة التي من خلالها يتم دفع فاتورة التليفون الأرضي بكل سهولة.

خطوات دفع فاتورة الخط الارضي

توجد بعض الخطوات البسيطة الواجب اتباعها من أجل دفع فاتورة التليفون الأرضي بكل سهولة وهذه الخطوات تتمثل في الآتي

لدفع فاتورة التليفون الأرضي يجب أولاً أن نقوم بتسجيل الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بالشركة المصرية للاتصالات وذلك من خلال زيارة الرابط التالي

سوف يتم ظهور قائمة بها العديد من الخانات الفارغة نقوم من خلالها بإدخال رقم التليفون الأرضي وكود المحافظة وذلك في أماكنهم المحددة وبعدها قم بالضغط على كلمة التالي

سوف تظهر لك العديد من الخيارات نختار منها كلمة أدفع الفواتير وبعدها قم بتحديد خانة سداد ومن ثم نختار كلمة أدفع وبعدها سوف يتم دفع الفاتورة في الحال.

أماكن دلع فاتورة التليفون الأرضي

توجد العديد من الأماكن المختلفة التي من خلالها يتم دفع فاتورة التليفون الأرضي بكل سهولة وهذه الأماكن يمكن أن تتمثل في الآتي