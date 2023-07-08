عاجل .. نزل حالًا تنسيق الدبلومات الفنيه للكليات والمعاهد 2023 !! بتقبل من 50%

تفصلنا شهور قليلة على بدء التقديم في تنسيق الدبلومات الفنيه للكليات والذي من المقرر أن يفتح أبوابه للطلبة في شهر سبتمبر المقبل، بعد أن يتم الانتهاء من اختبارات الدور الثاني لطلبة الدبلوماسية وفي هذه الأثناء يستعد المتقدمين لعمل المعادلة والتقديم للكليات والمعاهد التكنولوجية، وذلك بعد التأكد من استيفائهم كافة الشروط المطلوبة للتقدم.

تنسيق الدبلومات الفنيه للكليات

أعلنت وزارة التعليم العالي عن إتاحة رابط الكتروني يمكن من خلاله التقدم لدخول الكليات فور فتح الأبواب، عبر منصة مصر الرقمية تسهيلاً على الطلبة بدلا من الذهاب لمكتب التنسيق، علماً بأن الكليات تختلف من طالب الى آخر بحسب معدله الدراسي وعدد سنوات الدراسة، كما أن المقاعد المتاحة في الجامعات والمعاهد نسبتها ١٠%، ومن المقرر أن تعقد اختبارات الدور الثاني في شهر أغسطس المقبل، على أن تعلن النتائج في نفس الشهر.

رابط الحصول على نتيجة الدبلوم الفني 2023

وفي هذا الصدد لازالت عمليات البحث مستمرة عن نتيجة الدبلومات الفنية من قبل الطلبة وذلك للتأكد من درجاتهم ومعدلاتهم، وقد أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي أن نسبة النجاح هذا العام فاقت الأعوام الماضية، كما أنه توجه بالشكر للطلبة والأهالي بسبب السير المنتظم العملية الدراسية وللحصول على النتيجة اتبع الآتي: