الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط بالرقم الامتحاني هو هدف لكافة الطلاب بدولة العراق والذين ينتظرون الإعلان عن ظهور النتيجة بصورة رسمية من قبل وزارة التربية، والتي أوشكت على الانتهاء من الأعمال المتعلقة بمرحلة التدقيق النهائية بعد الانتهاء من أعمال التصحيح في غالبية المحافظات وسوف نخبرك حول الرابط وخطوات الاستعلام من خلال هذا المقال.

الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط بالرقم الامتحاني

أتاحت وزارة التربية العراقية إمكانية الاستعلام عن النتيجة بصورة إلكترونية وذلك من خلال رابط موقع وزارة التربية العراقية أو رابط موقع نتائجنا ويمكنك الاستعلام عبر إتباع هذه الخطوات:

توجه بالضغط على موقع وزارة التربية العراقية وهو الموقع الرئيسي لإعلان النتيجة.

اضف الرقم المرئي ثم قم بالدخول إلى نتائج الثالث المتوسط.

اضف البيانات المطلوبة وهي عبارة عن الاسم والرقم الامتحاني.

انقر على زر بحث وسوف تظهر النتيجة خلال ثواني معدودة بعد اعتمادها.

إعلان نتائج الثالث متوسط 2023 عبر موقع نتائجنا

تم تدشين موقع نتائجنا من قبل وزارة التربية العراقية للتسهيل على الطلاب إمكانية الاستعلام عن النتائج وسوف يتم تفعيل الرابط بمجرد اعتماد النتيجة بصورة رسمية من قبل الوزارة وإليك الخطوات:

انقر على الرابط الرسمي لموقع نتائجنا.

حدد المحافظة التابع لها.

ادخل الاسم والرقم الامتحاني.

اضغط على زر عرض النتيجة وسوف يتم عرضها بعد أن يتم رفعها على الموقع.

هل يمكن تقديم اعتراض بعد ظهور النتائج

نعم أوضحت وزارة التربية العراقية أنه يحق للطلاب تقديم اعتراض على النتائج في غضون أسبوع من بعد ظهور النتيجة مباشرة، وسوف يتم مراجعة الأوراق الامتحانية للطلاب في أسرع وقت والتأكد من صحة الدرجات الحاصل عليها.