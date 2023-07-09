رسميا.. تحديد موعد نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الأول || نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول pdf
قامت وزارة التربية والتعليم العراقية بالأعلان عن طريقة الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الأول عبر موقع نتائجنا التابع لها حتى تستطيع الطلاب الحصول على النتيجة الكترونيا بسهولة من أي مكان دون الذهاب إلى مقر المدارس وتستعد الوزارة لتنفيذ كافة الاحتياطات الخاصة بالإمتحانات حيث اقتربت من الانتهاء من تصحيح اوراق إجابات الطلاب يتم رصد الدرجات في الكنترول بعد ذلك تمهيدا لي الإعلان عن النتائج عبر موقع الوزارة و خلال مقال لنا سوف نوضح لكم كافة التفاصيل للتعرف على نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الأول ورابط الاستعلام عن النتيجة تابعونا.
نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الأول
صرحت وزارة التربية والتعليم العراقية عن موعد الإعلان عن نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الأول خلال الساعات القليلة المقبلة وذلك عقب الانتهاء تماما من عملية تصحيح اوراق إجابات الطلاب ورصد الدرجات في الكنترول ليتم الإعلان رسميا عن النتائج عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية من خلال نتائجنا حيث وبدا الطلاب أداء الامتحانات في يوم 11 ديسمبر 2022 لذلك ينتظرها الطلاب بفارغ الصبر للاطمئنان على مجهودهم طوال العام الدراسي كما أعلنت الوزارة عن توفير النتائج الكترونيا للطلاب لتسهيل الحصول على النتيجة من أي مكان خاصة أن هذه الفترة تعد عطلة صيفيه كما أنها تتوفر على الطلاب الوقت والجهد في الذهاب إلى مقر المدارس.
طريقة الحصول على نتيجة الثالث المتوسط 2023
يمكن للطلاب الحصول على نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الأول من خلال متابعة بعض الخطوات البسيطة التي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم العراقية على موقعها حيث تتمثل الخطوات في التالي:
- أولا زيارة موقع وزارة التربية والتعليم العراقية من هنا.
- ثم الدخول على موقع نتائجنا الخاص بنتائج الطلاب.
- ثم انقر على ايقونة الاستعلام للحصول على نتائج الثالث المتوسط في العراق الدور الأول.
- ثم اكتب الرقم الامتحاني الخاصة بالطالب.
- ثم انقر على ايقونة عرض النتيجة.
- انتظر حتى تظهر لك النتيجة أمامك عقب اعتمادها مباشرة.