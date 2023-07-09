رسميا.. تحديد موعد نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الأول || نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول pdf

‏قامت وزارة ‏التربية والتعليم العراقية بالأعلان ‏عن طريقة الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الأول ‏عبر ‏موقع نتائجنا التابع لها حتى تستطيع الطلاب الحصول على النتيجة الكترونيا بسهولة من أي مكان دون الذهاب إلى مقر المدارس وتستعد الوزارة ‏لتنفيذ كافة الاحتياطات الخاصة بالإمتحانات ‏حيث اقتربت من الانتهاء من تصحيح اوراق إجابات الطلاب ‏يتم رصد الدرجات في الكنترول بعد ذلك تمهيدا لي الإعلان عن النتائج عبر موقع الوزارة و خلال مقال لنا سوف نوضح لكم كافة التفاصيل للتعرف على نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الأول ورابط الاستعلام عن النتيجة تابعونا.

نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الأول

‏صرحت وزارة التربية والتعليم العراقية عن موعد الإعلان عن نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الأول ‏خلال الساعات القليلة المقبلة وذلك عقب الانتهاء تماما من عملية تصحيح اوراق إجابات الطلاب ورصد الدرجات في الكنترول ليتم الإعلان رسميا عن النتائج عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية من خلال نتائجنا حيث وبدا الطلاب أداء الامتحانات في يوم ‏11 ديسمبر 2022 لذلك ينتظرها الطلاب بفارغ الصبر للاطمئنان على مجهودهم طوال العام الدراسي كما أعلنت الوزارة عن توفير النتائج الكترونيا للطلاب لتسهيل الحصول على النتيجة من أي ‏مكان خاصة أن هذه الفترة تعد عطلة صيفيه كما أنها تتوفر على الطلاب الوقت والجهد في الذهاب إلى مقر المدارس.

‏طريقة الحصول على نتيجة الثالث المتوسط 2023

‏يمكن للطلاب الحصول على نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الأول ‏من خلال متابعة بعض الخطوات البسيطة التي أعلنت عنها ‏وزارة التربية والتعليم العراقية على موقعها ‏حيث تتمثل الخطوات في التالي: