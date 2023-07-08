نتائج الثالث متوسط pdf، أعلن المتحدث باسم وزارة التربية العراقية عن اقتراب الإعلان عن اعتماد النتيجة ورفعها عبر الموقع الإلكتروني التابع للوزارة، ويمكن للطلاب البحث عن نتائج الثالث متوسط pdf ، وسوف نخبرك من خلال هذا المقال حول آلية الاستعلام وكافة الأخبار الخاصة والمتعلقة بالنتيجة وموعد صدورها.

رابط نتائج الثالث متوسط pdf

ينتظر الآف الطلاب والطالبات بكافة المحافظات العراقية الإعلان عن ظهور النتيجة، حيث أن الثالث المتوسط يعد من المراحل التعليمية الهامة في مسيرة الطلاب، لذلك تم الإعلان عن الرابط الخاص بالاستعلام عن نتائج الثالث متوسط pdf عن طريق رابط وزارة التربية أو عن طريق موقع نتائجنا، وذلك بعد التعاون مع وزارة الاتصالات لتسهيل رفع النتيجة عبر المواقع الإلكترونية وتحقيق المصداقية في المعلومات.

نتائج الثالث متوسط 2023 موقع نتائجنا

اعتمدت وزارة التربية العراقية العديد من المواقع الإلكترونية للإعلان من خلالها عن نتائج الثالث المتوسط ومن بينها موقع نتائجنا التعليمي وإليك تفاصيل الاستعلام عن النتيجة:

سجل الدخول إلى الموقع الرسمي نتائجنا.

انقر من خلال أقصى اليمين على كلمة ” نتائج الثالث المتوسط الدور الأول 2023 قم بالضغط عليها.

سوف يظهر لك كافة المحافظات العراقية اضغط على المحافظة التابع لها.

انقر على خيار ” تنزيل” وذلك من خلال صيغة بي دي اف.

اكتب اسم الطالب والرقم الامتحاني وانقر على زر الاستعلام عن النتيجة.

انتظر قليلاً وسوف يتم تحويلك إلى صفحة جديدة بها كافة التفاصيل المتعلقة بالنتيجة والدرجات في كافة المواد.

موعد الإعلان عن نتائج الثالث متوسط 2023

حتى هذه اللحظات لم تحدد وزارة التربية العراقية مواعيد رسمية للإعلان عن النتيجة، حيث لم تعتمد بعد حتى الآن من قبل الوزارة، لكن ما تم التصريح عنه هو اقتراب الانتهاء من أعمال المراجعة النهائية والبدء في رفع النتيجة إلكترونيًا من خلال المواقع التابعة للوزارة.