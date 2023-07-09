بالصور تسريب اجابة امتحان الجيولوجيا وعلم النفس الثانوية العامة 2023 على قناة شاومينج تليجرام

ننشر بالساعات الماضية علي مواقع التواصل الإجتماعي طلاب وطالبات الثانوية العامة اجابة امتحان الجيولوجيا وعلم النفس الثانوية العامة 2023 على قناة شاومينج تليجرام، وبات الجميع يعمل علي الحصول علي تلك التسريبات في ظل نفي الوزارة وجدير أن امتحان الإنجليزي الاسبوع الماضية تم تسريبة للشعبة العلمية والأدبية وحصل الطلاب علي إجابة امتحان الإنجليزي واعلنت وزارة التربية والتعليم انها قامت بالقاء القبض علي الطالبة التي قامت بتسريب امتحان الانجليزي للطلاب الثانوية العامة 2023 .

موعد امتحان الجيولوجيا وعلم النفس للثانوية العامة 2023

بناء على جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي للدور الأول من العام الدراسي، يحين موعد امتحان الجيولوجيا وعلم النفس للثانوية العامة 2023، في المواعيد الأتية :

يوم الاحد الموافق 9 يوليو 2023: امتحان الجيولوجيا وعلم النفس للثانوية 2023 – في تمام الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الثانية عشرة ظهراً – زمن الامتحان ثلاث ساعات.

وحتي الان لم يتم تسريب صور امتحانا الجيولوجيا وعلم النفس علي مواقع التوصل الاجتماعي، ولكن اكدت الكثير من الصفحات علي تلجرام ان الامتحان سيكون متوفر في تمام الساعة الثالثة فجراً علي صفحات يجب الاشتراك بها للحصول علي الامتحان كامل قبل دخول اللجان .

تسريب اجابة امتحان الجيولوجيا وعلم النفس الثانوية العامة 2023

واعلن السيد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني طارق شوقي عن فتح باب اللجان للدخول اللجنة في تمام الساعة ٨.١٥ صباحا، كما أهابت الوزارة بطلاب وطالبات الصف الثالث الثانوي بالحضور مبكرا للجان الامتحانات من أجل الانتهاء من كافة اجراءات التفتيش بدقة وذلك تجنباً لتسريب الامتحانات وعدم الحضور بالموبيل وذلك من أجل عدم التعرض لمحضر يحرم الطالب من حضور الامتحانات لمدة سنة كاملة .