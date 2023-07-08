أتاحت وزارة الموارد البشرية حاسبة حساب المواطن التقديرية، والتي يمكنك من خلالها التعرف على القيمة المستحقة لك من الدعم والذي يختلف على حسب عدد أفراد الأسرة بالإضافة إلى الأعمار السنية المختلفة، وذلك عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة وسوف نخبرك حول آلية الاستعلام واستخدام الحاسبة من خلال هذا المقال.

حاسبة حساب المواطن التقديرية

أعلن برنامج حساب المواطن عن تدشين الحاسبة الإلكترونية التي يمكن من خلالها كافة المستفيدين من الدعم التعرف على قيمة الدعم الحكومي ويتم الاستعلام من حلال إتباع هذه الخطوات:

انقر على الرابط الرسمي لبرنامج حاسبة حساب المواطن.

حدد ما إذا كنت مسجل في البرنامج مستقل أم رب أسرة.

حدد عدد الأفراد التابعين لك والذين يزيد عمرهم عن 18 عام، والذين يقل عمرهم عن 18 سنة.

أدخل مجموع دخل الأسرة بصورة كاملة.

انقر على زر استحقاق وسوف يظهر لك قيمة الدعم الذي تستحق الحصول عليه.

كيفية التسجيل في حساب المواطن

يمكن لكافة المواطنين والذين تنطبق عليهم الشروط التي تم وضعها من قبل وزارة الموارد البشرية التسجيل بصورة إلكترونية وذلك عن طريق إتباع هذه الخطوات: