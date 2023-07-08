تحميل ملفات pdf نتائج الثالث، ينتظر الطلاب والطالبات بمحافظات العراق المختلفة الإعلان عن ظهور النتيجة بصورة رسمية خاصة بعد مرور أكثر من 20 يوم على الانتهاء من الاختبارات، وقد أوضحت الوزارة أن موعد الإعلان عن النتيجة بات أمر وشيك ويمكن للطلاب تحميل ملفات pdf نتائج الثالث بصورة سهلة وبسيطة من خلال الروابط الإلكترونية التابعة إلى وزارة التربية العراقية.

رابط تحميل ملفات pdf نتائج الثالث

أوضحت وزارة التربية العراقية عن قرب ظهور نتيجة الصف الثالث المتوسط الدور الأول 2023 في كافة المحافظات العراقية، وسوف يتم تحميل النتيجة عبر المواقع الرقمية المختلفة التابعة إلى وزارة التربية العراقية بالتعاون مع وزارة الاتصالات وذلك للتوفير على الطلاب، وتم التوصيح أنه يمكن تحميل ملفات pdf نتائج الثالث من خلال موقع نتائجنا أو موقع وزارة التربية العراقية.

نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الأول موقع نتائجنا

يمكن للطلاب الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث المتوسط الدور الأول من خلال الموقع الرسمي ” نتائجنا ” وهو موقع تم إطلاقه من قبل الوزارة للتسهيل على الطلاب عملية الاستعلام عن النتيجة وذلك من خلال الخطوات الآتية:

قم بالدخول إلى الرابط الرسمي لموقع نتائجنا.

سوف تظهر لك كافة المحافظات العراقية حدد المحافظة التابع لها.

انقر على الأيقونة الخاصة بتحميل النتائج على هيئة ملفات pdf.

يتم الاستعلام عن طريق إدخال اسم الطالب بصورة رباعية والرقم الامتحاني الخاص به.

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حالة من القلق والترقب تمتلك الطلاب والذين ينتظرون الإعلان عن نتائج الثالث المتوسط والتي سوف تعلن بعد أن يتم الانتهاء من الأعمال المتعلقة بالرصد والتدقيق بكافة المديريات التعليمية وذلك على حسب ما تم إعلانه من قبل الوزارة، ويتم الاستعلام عن النتيجة عبر المواقع الوزارية من خلال الرقم الامتحاني واسم الطالب.