ينتظر الطلاب والطالبات الإعلان عن موعد ظهور نتائج البكالوريا سوريا وذلك بعد إذاعة العديد من الأخبار المتعلقة بانتهاء أعمال التصحيح والمراجعة ومن ثم الإعلان عن اعتماد النتيجة وظهورها رسميًا عبر الموقع التابع إلى وزارة التعليم، لذلك سوف ننشر لكم الرابط الرسمي للاستعلام عن النتيجة وكيفية الاستعلام بالتفصيل وكافة الأخبار حول موعد ظهور النتيجة.

موعد ظهور نتائج البكالوريا سوريا

انتهى طلاب الصف التاسع في سوريا من أداء الاختبارات منذ يوم الإثنين الموافق السادس والعشرين من يونيو بأداء مادة الفقه الإسلامي، وقد تم تداول العديد من الأخبار عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة عن اقتراب الإعلان عن النتيجة خلال الساعات القليلة المقبلة.

لكن لم تصرح أي من المصادر الرسمية التابعة إلى الوزارة عن موعد ظهور نتائج البكالوريا سوريا، وأنه في حالة الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد النتيجة عبر المواقع الإلكترونية سوف يتم الإعلان عن ذلك من خلال التليفزيون السوري الرسمي.

كيفية الاستعلام عن نتيجة الصف التاسع سوريا

أتاحت وزارة التعليم السورية رابط إلكتروني يتم من خلاله الاستعلام عن النتائج الخاصة بالطلاب من خلال رقم الاكتتاب ويمكنك الاستعلام عبر إتباع هذه الخطوات: