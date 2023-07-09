موعد ظهور نتائج البكالوريا سوريا
رابط وزارة التربية السورية النتائج الامتحانية 2023 الدورة الأولى
ينتظر الطلاب والطالبات الإعلان عن موعد ظهور نتائج البكالوريا سوريا وذلك بعد إذاعة العديد من الأخبار المتعلقة بانتهاء أعمال التصحيح والمراجعة ومن ثم الإعلان عن اعتماد النتيجة وظهورها رسميًا عبر الموقع التابع إلى وزارة التعليم، لذلك سوف ننشر لكم الرابط الرسمي للاستعلام عن النتيجة وكيفية الاستعلام بالتفصيل وكافة الأخبار حول موعد ظهور النتيجة.
موعد ظهور نتائج البكالوريا سوريا
انتهى طلاب الصف التاسع في سوريا من أداء الاختبارات منذ يوم الإثنين الموافق السادس والعشرين من يونيو بأداء مادة الفقه الإسلامي، وقد تم تداول العديد من الأخبار عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة عن اقتراب الإعلان عن النتيجة خلال الساعات القليلة المقبلة.
لكن لم تصرح أي من المصادر الرسمية التابعة إلى الوزارة عن موعد ظهور نتائج البكالوريا سوريا، وأنه في حالة الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد النتيجة عبر المواقع الإلكترونية سوف يتم الإعلان عن ذلك من خلال التليفزيون السوري الرسمي.
كيفية الاستعلام عن نتيجة الصف التاسع سوريا
أتاحت وزارة التعليم السورية رابط إلكتروني يتم من خلاله الاستعلام عن النتائج الخاصة بالطلاب من خلال رقم الاكتتاب ويمكنك الاستعلام عبر إتباع هذه الخطوات:
- انقر على رابط موقع وزارة التربية والتعليم السورية.
- انقر على خيار النتائج الامتحانية وذلك من شريط الخيارات في الأعلى.
- إذا تم اعتماد النتيجة بصورة رسمية سوف تجد كلمة نتائج التاسع في خانة النتائج انقر عليها.
- اختر المحافظة التابع لها ومن ثم ادخل رقم الاكتتاب وانقر على زر بحث.
- سوف تظهر لك النتيجة بجميع التفاصيل الخاصة بها وبالدرجات التي حصل عليها الطلاب في كافة الاختبارات.