رابط فحص نتائج توجيهي فلسطين 2023 ورقم الجلوس tawjihi.mohe.ps

إنتهي طلاب التوجيهي فلسطين بالايام الماضية من اداء الامتحانات وبات الجميع يترقب اعتماد النتيجة بالوقت الحاليو يتسأل الكثير منهم علي متى تعلن نتائج التوجيهي؟ وحتي الان لم تعلن وزارة التربية والتعليم في فلسطين عن ميعاد معين للإعلان عن اعتماد نتائج التوجيهي 2023 فلسطين، والتي سوف يتمكن الطلاب من الحصول عليها إلكترونياً وذلك من خلال اتباع بعض الخطوات البسيطة على الموقع الرسمي لعرض النتيجة بدون مشاكل وسوف تجدونها متوفرة علي موقعنا البديل .

متى ستكون نتائج التوجيهي

أعلنت وزارة التعليم العالي في فلسطين بالأيام الماضية ان عملت التصحيح مازلت تجري بالوقت الحالي وحتي الان لم تنتهي الوزارة من التصحيح ولم يتم الكشف عن موعد إعلان نتائج التوجيهي والتي ستتم في وقت لاحق ومفترض اعلانها في منتصف الشهر الجاري .

نتائج توجيهي فلسطين 2023 tawjihi.mohe.ps

ويمكن للطلاب الان الحصول علي نتائج توجيهي فلسطين وذلك باستخدام الرابط الرسمي الخاصة بموقع توجيهي فلسطين الذي اعلنت عنه وزارة التربية وستجدون بعض الخطوات التي نوفر لحضراتكم شرحها بالمقال التالي بالاسفل لتسهيل عملية الحصول علي النتيجة بدون مشاكل فور ظهور نتائج التوجيهي فلسطين.

الحصول على نتيجة التوجيهي في فلسطين من خلال تطبيق النتائج

قم بتنزيل تطبيق التوجيهي للهواتف الذكية على النحو التالي

تنزيل تطبيق دليل الجوال لهواتف Android “”.

قم بتنزيل تطبيق دليل الجوال لـ iPhone ““.

تحديد موقع الطالب الجغرافي ومكان إقامته.

تحديد العام الدراسي.

أدخل رقم المقعد في الحقل المخصص لذلك.

يتم استلام رسالة تحتوي على النتيجة بمجرد إعلانها.

خطوات استخراج نتائج مدرستك الثانوية بالاسم بفسطين من خلال sms

أرسل الرمز (W) أو الرمز (G) إلى طلاب قطاع غزة.

اتبع الرمز بمسافة ثم اكتب رقم مقعد الطالب.

أرسل رسالة نصية إلى ٣٧٠٢١.

سيتم استلام نتيجة الطالب عن طريق رسالة نصية على الهاتف بمجرد الإعلان عنها.

كيفية الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم الفلسطينية