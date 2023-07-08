pdf الآن وعاجل| نتائج الثالث المتوسط بالعراق على نتائجنا.. وكلام الوزير فلاح القيسي إنها رح تنزل بعد شوي

ويلة، ويلة، جان ما جان! خبرنا الوزير فلاح القيسي إن نتائج الثالث المتوسط رح تنشر قريب ونسبة النجاح رح تكون عالية بالكلمة العراقية “فنانة”! يعني حاجة جداً رائعة وقوية، البنات والولادة اللي ضغطهم قوي من كم يوم، ما يصبرون يشوفون النتيجة. تخيلوا، هاي النتيجة رح تحدد مصيرهم ويقرروا شنو يبون يصير بحياتهم بالمستقبل. فبالتالي، المشوار على أعصابهم والانتظار ما يكون بالهين.

نتائج الثالث المتوسط بالعراق موقع نتائجنا

بس والله شكو محد راح يقدر يقول إن الوزارة ما سوت شي. الوزير فلاح القيسي ما قصر ووعدنا إنه نتائج ثالث متوسط رح تكون جاهزة بعد شوي. وبتكون النسبة عالية، يعني ممتازة وكلشي زين. هاي فرصة لينحسبوا على اللي ضربوه ويتشمرون على نجاحهم.

بالحقيقة، هالنتيجة مرحلة كبيرة بحياتنا. هي رح تشكل مستقبلنا وتوجهاتنا. فشنو كانت النتيجة، ما يفكرون إنها النهاية. لأ، هيه بداية رحلة جديدة في عالم النجاح والتميز.

توكلوا على ربكم واستنوا بفارغ الصبر. موقع نتائجنا رح ينزل النتائج قريب، وموقع وزارة التربية العراقية بعد ما ينشروها. واستعملوا النظام الإلكتروني عشان تشوفون تقديراتكم وتعرفون شلون تصير حالتكم.

أها، تعالوا أقولكم خطوات الاستعلام بالعامية العراقية عبر موقع “نتائجنا” وموقع وزارة التربية العراقية بصيغة pdf:

أول شي، تفتحون المتصفح اللي تستعملونه على الكمبيوتر أو الموبايل. ممكن تستعملون كروم أو فايرفوكس أو سفاري، اللي تفضلونه. بعدين، تكتبون عنوان الموقع في شريط البحث. الموقع هو “https://results.mlazemna.com/”، هذا لو تبون تستعلمون عبر موقع “نتائجنا”. لما تفتحون الموقع، رح تشوفون صندوق فيه مكان تكتبون فيه رقم الجلوس الخاص بكم. تكتبون الرقم بدقة وحسب الرقم اللي موجود على بطاقة الجلوس الخاصة بكم. بعد ما تكتبون الرقم، تضغطون على زر “استعلام” أو “بحث” أو شي مشابه. وهذا بيتسبب بإظهار نتيجتكم المرتقبة.

لكن إذا كنتم ترغبون في استعلام بصيغة pdf عبر موقع وزارة التربية العراقية، تدخلون على موقع الوزارة بنفس الطريقة اللي ذكرتها للموقع السابق.

تبحثون عن رابط أو قسم يسمى “نتائج الامتحانات” أو “ استعلام عن النتائج ” أو شي مشابه. ربما تحتاجون للتنقل في الصفحة للعثور على الرابط الصحيح. بعد ما تجدون الرابط، تضغطون عليه وتدخلون على الصفحة اللي فيها استعلام النتائج. تكتبون رقم الجلوس الخاص بكم في المكان المخصص، وتضغطون على زر “استعلام” أو “تحميل” أو شي مشابه. رح يبدأ التحميل ورح تظهر نتائج الثالث المتوسط على شكل ملف pdf يمكنكم تحميله وفتحه على جهازكم. وهكذا، بإمكانكم الآن مشاهدة نتائجكم وتقديراتكم بصيغة pdf بسهولة ويسر.

هاي هي الخطوات البسيطة للاستعلام عن نتائج الثالث متوسط الدور الاول عبر موقع نتائجنا وموقع وزارة التربية العراقية بصيغة pdf. نتمنى لكم جميعًا النجاح والتوفيق في نتائجكم!

الحمدلله على هالفرصة وعلى جهود الوزارة. يا رب كلنا نجاح وتحقيق أحلامنا. وما ننسى إنه النجاح مش بس رقم على الورقة، هوه مجموعة من المهارات والمعرفة إللي نجحنا نكتسبها خلال السنين. فمهما كانت النتيجة، لازم نستفيد ونتعلم منها.

بالتوفيق للكل ويارب نشوف نسبة نجاح عالية عندنا. وتذكروا، هاي بداية الطريق وليست النهاية. نحنا قادرين على تحقيق أكثر من هيج نسب، ونصير أبطال ومميزين في نتائج الصف الثالث متوسط.