تم تفعيل منحة الـ 100 دولار: رابط فحص المنحة القطرية شهر “7” يوليو 2023 برقم الهوية عبر بوابة الاستعلام الحكومي query.gov.ps

فحص المنحة القطرية في الساعات الأخيرة، شهد الاستعلام الحكومي المركزي إقبالًا ضخمًا ومستمرًا من قبل المواطنين، حيث يبحثون عن معلومات موثوقة حول تاريخ صرف المنحة المنتظرة والروابط الخاصة بفحص التأهيل المقدمة من قبل وزارتي التنمية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تتيح للأسر المستورة والمتعففة في محافظات القطاع فرصة التحقق من أهليتهم للحصول على منحة قدرها 100 دولار شهريًا. يتم توفير رابط فحص خاص بهذه المنحة في هذا الوقت، حيث يمكن للمستفيدين البحث عن أسمائهم بكل سهولة وسرعة.

معايير صرف منحة الـ 100 دولار

في قطاع غزة، يتطلع العديد من المواطنين إلى معرفة المعايير التي تحددها وزارة التنمية الاجتماعية لتضمين الأسماء في قائمة المستفيدين من منحة ال 100 دولار، تأتي هذه البحثات في ضوء التحديات الاقتصادية التي يواجهها قطاع غزة بسبب الحصار المفروض عليه. وقد ذكرت الجهات المختصة بعض الشروط اللازمة للأسر المستحقة للاستفادة فحص المنحة القطرية، وتتضمن ما يلي:

يتم صرف المنحة القطرية للأسر التي لا تملك مصدرًا ثابتًا من جهات حكومية أو قطاع خاص.

يتم توزيع المنحة القطرية بناءً على عدد الأبناء في الأسرة والحالة الأسرية والمرضية.

يتم صرف المنحة القطرية للمستفيدين الذين استلموا أقل من 34 مرة والذين استلموا أكثر من 34 مرة ويمتلكون 3 أبناء أو أكثر.

يتم تعليق تسليم المنحة للمسافرين حتى يعودوا من السفر.

يتم تعليق تسليم المنحة لأولئك الذين لديهم تصريح عمل في الداخل المحتل.

يتم تعليق تسليم المنحة لأولئك الذين لا يمتلكون هاتفًا محمولًا حتى يتم تحديث بياناتهم في برنامج الدخول الموحد.

موعد صرف المنحة القطرية شهر يوليو 2023

وفقًا لمصادر خاصة، هناك توقعات بصرف أموال المنحة القطرية لقطاع غزة بقيمة 100 دولار لكل عائلة أو مستفيد في شهر يوليو، فحص المنحة القطرية من المتوقع أن يتم صرف هذه المساعدات في نهاية الأسبوع الحالي.

ووفقًا للتوقعات التي تم ذكرها البديل من المتوقع أن تقوم اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة برئاسة السفير محمد العمادي، بصرف المساعدات المالية المتعلقة بالمنحة القطرية يومي الأربعاء أو الخميس القادمين.