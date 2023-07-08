تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر والمغرب اليوم السبت 8/7/2023 نهائى امم افريقيا

تعد ترددات القنوات الناقلة لمباراة مصر والمغرب من الموضوعات البحثية التي تزايد التساؤل عنها خلال الساعات الماضية القليلة، والجدير بالقول أن المنتخب المصري تمكن من التأهل للمباراة النهائية بعد فوزه على المنتخب الغيني بنتيجة 1-0، وبينما تأهل المنتخب المغربي عقب فوزه على المنتخب المالي بركلات الترجيح بنتيجة 4-3 بعد انتهاء المباراة والشوطين الإضافيين بالتعادل 2-2 حيث أبدى الجمهوراهتمامًا كبيرًا بمعرفة تردد القنوات التي ستنقل المباراة، وذلك من أجل متابعة الأحداث والتشجيع لمنتخباتهم المفضلة.

ترددات القنوات الناقلة لمباراة مصر والمغرب

اهتم الجماهير بمتابعة ترددات القنوات الناقلة لمباراة مصر والمغرب في كأس الأمم الأفريقية، وسوف نستعرض بعض الترددات لهذه القنوات:

قناة beIN Sports 4:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11054.

لااستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

الجودة: HD.

قناة الرياضية المغربية الأرضية:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11476.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

الجودة: HD.

قناة Rti الإيفوارية:

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 12073.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

الجودة: HD.

موعد مباراة مصر والمغرب في كأس الأمم الأفريقية

وبعد أن استعرضنا ترددات القنوات الناقلة لمباراة مصر والمغرب، ينبغي الإشارة إلى أنها ستقام مساء اليوم السبت 8 يوليو 2023، وستنطلق المباراة في تمام الساعة 11:00 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية، الساعة 10:00 مساءً بتوقيت أبو ظبي، والساعة 9:00 مساءً بتوقيت الجزائر والمغرب وتونس.

والجدير بالقول أن منتخب مصر الأولمبي تعادل في أول مباراتين له في المجموعة، أمام منتخب النيجر بدون أهداف، وحقق الفوز على منتخب مالي ثم تمكن من التأهل للمباراة النهائية بعد الفوز على غينيا في الدور قبل النهائي، وهذا يفسر لنا زيادة الاهتمام بمعرفة ترددات القنوات الناقلة لمباراة مصر والمغرب حيث تعد من المبارات المصيرية للفريقين معا.