التأمينات الاجتماعية تُعلن خبر سعيد لأصحاب المعاشات بزيادة جديدة للشهر القادم

أعلنت الحكومة السعودية عن زيادة جديدة لأصحاب المعاشات في جمهورية مصر العربية وجاء هذا القرار تخفيفًا على كاهل المواطنين العبء الاقتصادي ورغبة الدولة لتوفير الاحتياجات الأساسية اللازمة في الحياة ولتحسين دخل كافة العاملين بالجهاز الإدارة في الدولة أيضًا، لذا سنتطرق لتوضيح المزيد من التفاصيل التي تخص المعاشات وزيادة الرواتب تابعونا.

زيادة المعاشات في أغسطس

مجلس الدولة أعلن عن زيادة جديدة لأصحاب المعاشات حيث بلغ الحد الأقصى لها وفقًا لما نص عليه القانون نحو 15% وذلك بدءً من شهر أبريل الماضي لعام 2023 وبتكلفة سنوية تصل لـ 55 مليار جنية، والجدير بالذكر أن هذه الزيادة تُساهم بشكل كبير في تخفيف العبء على المواطنين وتوفر لهم حياة كريمة بالإضافة إلى العلاوة السنوية التي صُرفت لهم في نوفمبر الماضي لعام 2022 وبلغت نحو 300 جنيهًا، وجاءت الزيادة على النحو التالي:

يحصل الموظف الذي كان يحصل على معاش تبلغ قيمته 1300 جنيه على زيادة تصل قيمتها لـ 195 جنيه.

بالنسبة لمن يحصل على معاش قيمته تصل لـ 2300 جنيه يحصل على زيادة قدرها يصل لـ 345 جنيه.

أما بالنسبة لأصحاب المعاشات الذين يحصلون على معاش قيمته 3500 جنيه فيحصلون على 525 جنيه.

من يتقاضى معاش تصل قيمته لـ 4300 جنيه يحصل على زيادة تصل لـ 645 جنيه.

المواطنين الذين يحصلون على معاش قيمته 5300 جنيه يصل مقدار الزيادة بالنسبة لهم لـ 795 جنيه.

أما من يتقاضى معاش يصل قيمته لـ 6500 جنيه فتصل نسبة الزيادة لـ 975 جنيه.

زيادة الحد الادنى للأجور

بناءً على آخر تعليمات ورادة من قبل الجهات المسؤولة فأن الحد الأدنى للاجور من أبريل الماضي بدأ لكي يكون كالتالي: