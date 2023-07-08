مبروك ظهور.. نتيجة تقديم رياض الأطفال بالمدارس التجريبية 2023 بالرقم القومي جميع المحافظات

تزايدت ‏مؤشرات البحث ‏على الإنترنت عن نتيجة تقديم رياض الأطفال بالمدارس التجريبية ‏قبل أولياء الامور للاستعلام عن النتيجة وخلال هذا المقال سوف ‏نقدم لكم كافة التفاصيل الخاصة بموضوع نتيجة تقديم رياض الأطفال بالمدارس التجريبية ‏وذلك من ‏‏ضمن اهتماماتنا التي تقدمها للمتابعين باستمرار اهتماما بما يبحث عن المتابعين وللمزيد من المعلومات تابعونا.

نتيجة تقديم رياض الأطفال بالمدارس التجريبية

‏‏حيث قامت وزارة التربية والتعليم ‏بإتاحة رابط التقديم في ‏رياض اطفال بالمدارس التجريبية ‏وما زال التقديم مستمر لمرحلة الرياض أطفال في المدارس الرسمية للغات و المتميزة للغات إلى نهاية الشهر الحالي ولا يوجد استثناء في التقديم لرياض الأطفال 2023 في حالة مخالفة الموعد المحدد ‏كما قامت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة بالتشديد على التزام ‏جميع المدارس برايفت أي ملفات ورقية من أولياء الامور في فترة التسجيل على الموقع إلى أن يتم الإعلان عن نتيجة تقديم رياض الأطفال بالمدارس التجريبية ‏القبول والتقديم يكون بطاقة الرقم القومي لولي الأمر في محل الإقامة ‏بمحافظة القاهرة.

‏رابط التقديم في رياض الأطفال 2023

‏من المتوقع أن يتم الإعلان عن القبول في نتيجة تقديم رياض الأطفال بالمدارس التجريبية ‏‏والمدارس الرسمية للغات في منتصف شهر أغسطس القادم عقبة اغلق باب التقديم حيث أصدرت مديرية التربية والتعليم في القاهرة عدد من التعليمات الهامة للتسجيل على الموقع الإلكتروني والتي تتمثل في:

‏أولا التأكد من كافة البيانات المدخله.

‏ثانيا يجب أن يقوم ولي الأمر ‏من طبع استمارة إتمام التسجيل ‏إلى حين تقديمها مع باقي المستندات اللازمة للمدرسة.

‏دفع قيمة الاستمارة عنده طلب التقديم وقيمتها 100 جنيه لا تشمل ضريبة القيمة المضافة لدى فوري من خلال خلال الكود ‏المرسل ودفع قيمة الاستمارة عند طلب التقديم وقيمتها 100 جنيه ولا تشمل ضريبة القيمة المضافة لدى فوري من خلال كود ‏الدفع الذي سيرسل لك بعد تأكيد طلبك.

شددت مديرية التربية والتعليم ‏بالقاهرة ‏في حالة حدوث أي خطأ في البيانات المدخلة أو تزوير يتحمل ولي الأمر المسؤولية القانونية كاملة.

‏وأعلنت المديرية عن ضرورة اهتمام ولي الأمر بمتابعة النتيجة باستمرار في الفترة المعلن عنها وهي ضرورة دفع المصروفات ‏في المدة المحددة وهي 15 يوم عقب الإعلان عن النتيجة على الموقع الخاص ‏بكل مدرسة ‏في حالت عدم الدفع يعد القبول مرحلة يتم شطب اسم الطفل من موقع المدرسة.