مبروك ظهور.. نتيجة تقديم رياض الأطفال بالمدارس التجريبية 2023 بالرقم القومي جميع المحافظات
تزايدت مؤشرات البحث على الإنترنت عن نتيجة تقديم رياض الأطفال بالمدارس التجريبية قبل أولياء الامور للاستعلام عن النتيجة وخلال هذا المقال سوف نقدم لكم كافة التفاصيل الخاصة بموضوع نتيجة تقديم رياض الأطفال بالمدارس التجريبية وذلك من ضمن اهتماماتنا التي تقدمها للمتابعين باستمرار اهتماما بما يبحث عن المتابعين وللمزيد من المعلومات تابعونا.
نتيجة تقديم رياض الأطفال بالمدارس التجريبية
حيث قامت وزارة التربية والتعليم بإتاحة رابط التقديم في رياض اطفال بالمدارس التجريبية وما زال التقديم مستمر لمرحلة الرياض أطفال في المدارس الرسمية للغات و المتميزة للغات إلى نهاية الشهر الحالي ولا يوجد استثناء في التقديم لرياض الأطفال 2023 في حالة مخالفة الموعد المحدد كما قامت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة بالتشديد على التزام جميع المدارس برايفت أي ملفات ورقية من أولياء الامور في فترة التسجيل على الموقع إلى أن يتم الإعلان عن نتيجة تقديم رياض الأطفال بالمدارس التجريبية القبول والتقديم يكون بطاقة الرقم القومي لولي الأمر في محل الإقامة بمحافظة القاهرة.
رابط التقديم في رياض الأطفال 2023
من المتوقع أن يتم الإعلان عن القبول في نتيجة تقديم رياض الأطفال بالمدارس التجريبية والمدارس الرسمية للغات في منتصف شهر أغسطس القادم عقبة اغلق باب التقديم حيث أصدرت مديرية التربية والتعليم في القاهرة عدد من التعليمات الهامة للتسجيل على الموقع الإلكتروني والتي تتمثل في:
- أولا التأكد من كافة البيانات المدخله.
- ثانيا يجب أن يقوم ولي الأمر من طبع استمارة إتمام التسجيل إلى حين تقديمها مع باقي المستندات اللازمة للمدرسة.
- دفع قيمة الاستمارة عنده طلب التقديم وقيمتها 100 جنيه لا تشمل ضريبة القيمة المضافة لدى فوري من خلال خلال الكود المرسل ودفع قيمة الاستمارة عند طلب التقديم وقيمتها 100 جنيه ولا تشمل ضريبة القيمة المضافة لدى فوري من خلال كود الدفع الذي سيرسل لك بعد تأكيد طلبك.
- شددت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة في حالة حدوث أي خطأ في البيانات المدخلة أو تزوير يتحمل ولي الأمر المسؤولية القانونية كاملة.
وأعلنت المديرية عن ضرورة اهتمام ولي الأمر بمتابعة النتيجة باستمرار في الفترة المعلن عنها وهي ضرورة دفع المصروفات في المدة المحددة وهي 15 يوم عقب الإعلان عن النتيجة على الموقع الخاص بكل مدرسة في حالت عدم الدفع يعد القبول مرحلة يتم شطب اسم الطفل من موقع المدرسة.